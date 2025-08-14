　
社會 社會焦點 保障人權

總統府憲兵211營有共諜！學長帶學弟賣情報　4人二審判決曝

▲▼總統府洩密憲兵士官賴重宇。（圖／記者吳銘峯攝）

▲總統府洩密憲兵士官賴重宇，二審仍遭判刑7年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

鎮守總統府、有「天下第一營」之稱的憲兵211營，竟然爆發共諜案件。士官賴重宇，涉嫌用手機翻拍辦公室密件，再賣給大陸情報人員。賴男要調單位前，竟然還把這賺錢管道交接給後手學弟黎育爾、林裕凱，以及在資通電軍服役的陳文豪，總計4人自2021年起，收賄184萬餘元。一審法院將4人分別判刑7年到5年10月不等刑期，案經上訴，高等法院14日二審僅改判其中一人為6年7月，其餘人維持相同刑度。可上訴。

本起國安案件，遭判刑的4人中，包含賴重宇、黎育爾、陳文豪3人在2024年8月案發時，都已經退伍、沒有軍職。其中賴自2015年8月入伍服役到2023年11月20日中士退伍，賴的後手黎育爾2018年6月入伍，2024年2月1日中士退伍後，把工作交接給2021年8月入伍的林裕凱。全案爆發後，林裕凱以下士停役。至於在國防部資通電軍服役的陳文豪則是2017年12月入伍，2023年7月1日上兵退伍。

本案檢方起訴指出，4人在2022年到2024年案發前，以學長拉學弟轉介之方式相互介紹，分別以26萬至66萬元不等之酬勞，先後將211營內及電指部所屬單位內的公務上應秘密之軍中內部資料，透過通緝中的黃姓男子，交付給中共情工人員，時間分別長達數月。經查證屬實後，檢方搜索4人住處、辦公室，並將4人分別帶回，經偵訊後聲請羈押獲准。全案並於2024年12月間提起公訴。

一審法院認定4人均有罪，其中賴重宇收取46萬元，判刑7年、褫奪公權6年。黎育爾收取66萬4100元，判刑6年8月、褫奪公權6年。陳文豪收取45萬元，判刑6年5月、褫奪公權6年。林裕凱收取26萬5900元，判刑5年10月、褫奪公權5年。案件上訴第二審。

高等法院二審於14日宣判，除了黎育爾從6年8月改判6年7月以外，高院維持其餘3人的刑度，仍處7年到5年10月不等的刑期。至於黎育爾二審獲得減刑的原因，是因為他供出學弟林裕凱也繼續收賄供給情資，讓檢警得以很快的查出共犯，所以高院酌減刑度1個月。

菲律賓籍移工馬克與女友蜜雀兒同居在中壢，2023年7月間與女友發生爭吵後，憤而殺害女友，之後再以切肉刀將女友分屍，還將肝臟等部分臟器切割，沖入馬桶。警方在案發後5小時內就破案，逮捕馬克。一審將他重判無期徒刑，案經上訴，高等法院14日二審仍將他判處無期徒刑。

