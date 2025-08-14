　
政治

傳盧秀燕棄選黨主席！　張亞中開嗆反對派：真有本事就來挑戰

▲▼張亞中參選總統記者會 國民黨總統初選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張亞中早早表態參選國民黨主席改選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨即將舉行黨主席改選，黨內呼聲最高的台中市長盧秀燕，近日卻傳出無意參選等消息，而早已表態角逐黨魁的孫文學校總校長張亞中則說，黨內「反張亞中人士」能不能有出息一點，別整天用「追求勝選」來騙人，結果國民黨越輸越慘，真有本事就出來挑戰啊！他強調，國民黨目前的困局都不是他造成的，請不要用貼標籤的方式叫囂。

張亞中說，四年前的黨主席選舉中，黨內已經有不少人因為恐懼自己當選，而扣上「亡黨、紅統」大帽子，說穿了不就是因為擔心「黨內權貴的圈外人」動了他們的奶酪嗎？但請問上次敗選後，國民黨是因此而「勝選、復興」了？還是因此更接近「崩盤、亡黨」了？

張亞中指出，四年前的黨主席選舉，到了最後，黨中央已經有了推動「棄江保朱」的「反張亞中」操作。看來，今年也準備再如法炮製了。國民黨目前面臨的困局，只要稍微清醒的人都知道，不只沒有資源、渙散組織，根本是沒有方向，更沒有靈魂與歷史格局。這個一盤散沙，多頭馬車的黨，早已遠離了創黨的精神，而且面對著國家明顯的困局與危機，根本拿不出任何解決方案，而只能在「一切為勝選」的口號下，麻痺自己，迷幻忠貞黨員，隨波逐流。

張亞中批評，當美國正在掏空台灣經濟，逼迫台灣走上烏克蘭處境，台灣隨時可能面臨一場毀滅的戰爭風險時，國民黨除了會繼續喊喊「親美、反共、和中」的口號外，提出過什麼具體的做法了？如果什麼辦法都沒有，就算「把張亞中打死了」之後，國民黨就得救了嗎？就能勝選了嗎？中華民國就能幸福快樂了嗎？

張亞中強調，國民黨目前的困局都不是他造成的，他始終勤勤懇懇地提出各種解決困局的方法，在參選聲明中，提出如何解決黨組織、制度渙散的方法，也明確提出如何重建黨德、黨魂的做法，更用他幾十年來的專業素養，提出台灣沒有其他人能提出的，最好的解決兩岸危機的路徑圖。

張亞中說，自己的弱點就是從來沒有攪和進台灣政治的泥潭裡，因此被說成是沒有人脈、資源，以及他鮮明的兩岸主張，違背了台灣目前因為李登輝、民進黨所塑造的「傾獨」的氛圍，但他所提出的政見，有哪一項不是正確地指出目前黨與國家的問題？有哪一個不是真正在為解決黨與國家的危機而努力？

張亞中表示，國民黨當然要追求勝選，但在川普的大棒打下來，在台灣被迫必須吞下烏克蘭化的後果，在年輕人即將被迫走向戰場的狀況下，相信只有他的主張在被充分傳播、被台灣社會了解之後，國民黨才有機會真正勝選，並為國家帶來和平與繁榮的契機，這是他的信心與勇氣，也是要參選黨主席的理由，更可能是台灣還剩下的少數的機會所在，如果黨內「反張亞中」的朋友們不服氣，他隨時候教。

08/13 全台詐欺最新數據

496 3 0231 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

傳盧秀燕棄選黨主席！　張亞中開嗆反對派：真有本事就來挑戰

相關新聞

不承擔黨主席　盧秀燕恐成侯友宜2.0

不承擔黨主席　盧秀燕恐成侯友宜2.0

國民黨成功守住726大罷免後，國民黨主席朱立倫表態希望「順利交棒」，國民黨內不少人已經開始期待「盧秀燕時代」，希望會有不同的氣象。但近日卻多次傳出盧秀燕「考慮不選」黨主席的消息，盧秀燕昨天自澳洲返台，不願正面回應此事，只說「防颱優先」。

綠中常會「粉底液之亂」王世堅1句話爆怒火　王義川、李晏榕反應曝

綠中常會「粉底液之亂」王世堅1句話爆怒火　王義川、李晏榕反應曝

趙少康：盧秀燕要選總統就要當黨主席

趙少康：盧秀燕要選總統就要當黨主席

823核三重啟公投　賴清德表態投「不同意」

823核三重啟公投　賴清德表態投「不同意」

綠營內部互批「厭男、厭女」　沈富雄酸：其實大家厭的是賴清德

綠營內部互批「厭男、厭女」　沈富雄酸：其實大家厭的是賴清德

關鍵字：

國民黨盧秀燕朱立倫張亞中黨主席

更多

