表態「盧秀燕若不選黨主席、我就選到底」　鄭麗文：自己非常夠格

▲鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席將在今年10月進行改選，呼聲最高的台中市長盧秀燕傳出傾向不參選，前國民黨立委鄭麗文11日則透露，自己會很認真思考參選可能，引起熱議。而鄭麗文13日再度談到此事，她強調「盧秀燕不管做怎樣決定我都支持，盧不選，我就選到底」，她認為，自己有決心要扛起重擔、非常夠格，而且既然已經講了，823後會正式表態，一旦盧確定沒有參選意願，自己決定參選後，不管誰要參選，都會選到底。

鄭麗文於節目《下班瀚你聊》再度談到「國民黨主席選舉」，她表示，不管盧秀燕做什麼決定，自己都支持、都尊重，畢竟是一個很艱難的決定，在這個歷史關鍵時刻，自己認為國民黨應該要肩負特別沉重的責任。

鄭麗文表示，大家都對盧秀燕市長有很高的期待，聲望在整個藍營也是數一數二，大家才會因為對盧秀燕2028年的期待，所以期待盧秀燕接黨主席，而且自己接觸到很多朋友希望黨主席跟未來選總統的是同一個人，可能覺得這樣可以避免一些不必要的困擾。

鄭麗文直言，但不可諱言，現在擔任國民黨主席是非常非常艱困的工作跟沉重的擔子，而台中市政也是一個必須24小時隨時待命全心投入的工作，所以盧秀燕陷入長考，她不意外，最近盛傳盧秀燕傾向不接黨主席，自己認為最重要的考量是「不要兩頭落空」，如果兩頭落空不只是對不起市民期待、甚至是對不起黨員期待。

鄭麗文說，如果盧秀燕參選黨主席，大家不只是全力支持擔任主持，而且是沒有懸念、定於一尊，但重點是接任主席後艱困的工作，大家都願意來幫忙承擔，可是盧秀燕認為風險太大兩頭落空，該把份內市長工作先做好，這也是合理考量。

鄭麗文認為，所以自己才會說，若是盧秀燕做了不選黨主席的決定，大家一定也是尊重跟支持，大家就共同來扛起國民黨這個黨機器，因為對所有黨員乃至於支持者都認為接下這幾年非常關鍵，2028年有輸不起的危機感，這時候大家要義無反顧，選擇自己最適合的角色、選擇最可以付出的地方，毫無保留付出，所以自己完全尊重盧秀燕市長的決定，不管做什麼決定都支持。

被問到「為何有意參選？是認為朱立倫主席當，不如妳來當嗎」，鄭麗文表示，自己參選不是針對朱主席，朱立倫之前講過交棒，自己才會表態，朱立倫這兩天也再度公開表示想交棒，所以交棒可能性非常高也到了要交棒的時候，因此，如果朱立倫多次表態交棒、盧秀燕也非常傾向不選，國民黨總不能唱空城計，不能讓外界認為沒有人願意擔任主席，好像不願意去接燙手山芋，這對國民黨的氣勢與支持者感情是負面的。

鄭麗文直言，所以在禮拜一上節目被問到此事，自己認為有高度自信，如果有決心要扛起這個重擔，自己是非常夠格的，當下才會決定如果大家都支持、盧也不選，自己當然就是出來承擔，而且既然已經講了，823後會正式表態，盧真的確定沒有參選意願，自己就會正式參選主席，一旦決定參選，不管誰要參選，都會選到底，就算最後領表，發現朱主席又要宣布參選，自己也是會選到底。

最後，鄭麗文總結，「盧秀燕不管做怎樣決定我都支持，盧秀燕不選，我就選到底」，不然國民黨的支持者已經很受不了，黨內政治人物瞻前顧後、扭扭捏捏，黨主席選得上選不上，自有黨員決定，本來就是公開民主的機制。

▼盧秀燕。（圖／記者許權毅翻攝）