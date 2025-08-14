考試不及格逃到印度！12歲女「遭200男性侵」淪洩慾工具

▲12歲女童怕考試不及格會被父母毆打，逃到印度，遭200多名男子性侵。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

孟加拉一名12歲女童考試不及格，深怕被父母責怪毆打，選擇逃往印度。沒想到她後來被賣掉，短短3個月之內，被200多名男子性侵。

鏡報報導，這名女童當初是在認識的女子協助之下偷渡到印度，此人帶著女童前往古吉拉特邦城鎮訥迪亞德（Nadiad），沒想到轉頭就把女童賣掉。女童從此落入從事性交易的地獄之中，遭性虐待數月之久，直到7月26日，當地反人口販運聯合行動展開之後，女童才獲釋。

此案至今已有10人被逮捕。非政府組織「和諧基金會」創始人馬塔依（Abraham Mathai）指出，這名受害女童甚至還沒進入青春期，她的童年就被販賣人口的惡魔偷走。

當地警方指出，警方正展開行動揭露犯罪網絡，保護其他弱勢孩童，但活動人士認為警方還必須採取更多行動保護孩子們。活動人士尚卡爾（Madhu Shankar）指出，有不少未成年女孩出來乞討，這些人往往是嬰孩時期就從村莊裡被偷走帶來城市，受到剝削，「她們會被1、2名女子收留，強迫賣淫，甚至會被施打荷爾蒙，以便更早進入青春期」。

根據組織「孩童權利與你」的研究調查，印度性暴力案件激增，從2016年至2022年增加96%，光是在2022年就發生近4萬起孩童性侵與性侵害案件。

