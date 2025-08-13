　
國際

16歲少女遭親爸亂倫性侵懷孕！　女嬰一出生淪棄嬰

▲▼性侵,受害,婦女,家暴,男女,示意圖。（圖／VCG）

▲39歲男子亂倫性侵親生女兒，導致女兒懷孕產下一名女嬰。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州警方破獲棄嬰案，一名父親亂倫年僅16歲親生女兒，導致她懷孕產女，接著為了掩蓋這段不倫關係，找來29歲男性友人，假裝在加油站旁「撿到」女嬰報警，企圖把親骨肉當作棄嬰處理。

星洲網報導，這起案件在11日凌晨1時56分左右被揭發，當時警方接獲一名29歲保全人員的通報，聲稱發現一個裝著女嬰的紙箱，女嬰還活著，且不清楚孩子的身分。已知女嬰被發現時狀況健康，被緊急送往醫院觀察。

不過，警方在深入追查後發現案情不單純，經調查發現，報案的保安人員其實是與39歲送貨員合謀棄嬰，而送貨員正是女嬰的親生父親。

警方透露，身為父親的39歲男子與年僅16歲、沒有上學的親生女兒發生亂倫關係，導致女兒懷孕生下女嬰，為了掩蓋這段不倫戀和產女事實，決定找上保全朋友報假案，謊稱女嬰被遺棄在路邊。警方已於12日逮捕這對父女檔以及29歲男子，3人年齡介於16至39歲。

警方指出，這名父親和保安都有犯罪前科，涉及毒品與刑事案件。經查，16歲少女遭到父親性侵，已獲得警方口頭保釋，正在醫院接受檢查和進一步治療。

08/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

亂倫馬來西亞棄嬰性侵東南亞要聞

