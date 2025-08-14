川普警告：普丁若不同意結束俄烏戰爭　將面臨嚴重後果

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁15日將會面。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普今天警告，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）若在即將於15日登場的美俄高峰會上拒絕結束俄烏戰爭，俄羅斯將面臨「非常嚴重的後果」，但他未具體說明後果內容。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在華盛頓甘迺迪中心（Kennedy Center）出席活動時受訪表示，若普丁不願在會談中同意終結戰爭，俄方將承擔後果；當被問及是否意味著新的制裁或關稅，他並未正面回應。川普先前已威脅對購買俄國能源的國家實施次級制裁，並宣布對印度加徵關稅，稱未來可能對其他國家祭出同類措施，或許包括中國。

這場將於阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）舉行的高峰會，將是2021年以來首度有在任美國總統與俄國領導人會面。川普並透露，會後計劃迅速安排與普丁及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行三方會談；然而，澤倫斯基並未受邀參加15日的雙邊會議，引發外界擔憂美俄可能達成迫使烏克蘭讓步的協議。

川普本周稍早表示，基輔與莫斯科雙方都須割讓部分土地才能終結戰爭，並稱與普丁的會談將能立即判斷對方是否願意達成協議。但澤倫斯基已明言不會割讓被佔領土。俄烏戰爭已持續近3年半，川普重返白宮後積極推動永久停火，但至今仍未獲俄方重大讓步。