北門海堤增高、抽水站全力運作　黃偉哲視察沿海防颱+2萬停電

▲台南市長黃偉哲前往北門、學甲、將軍區視察抽水站運作及沿海堤防整備，關心防颱措施落實情形。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中度颱風楊柳逐步進入台南西部平原，北門、學甲沿海已出現10級以上陣風，風雨逐漸增強，台南市長黃偉哲13日親自前往北門、學甲及將軍區視察防颱整備，聽取區公所報告，並對國軍提前進駐防災、整備抽水機鞠躬感謝，並請台電搶修復電。

黃偉哲市長指出，漲潮加上颱風風雨，沿海地區海水倒灌風險升高。北門青鯤鯓防洪牆已加高60公分，留設太空包方便漁民進出；青山漁港倒伏堰全數升起，有效防止海水灌入低窪村落。市府將持續評估沿海堤防加高及抽水量增能，確保社區安全。

同時，颱風亦造成新營轄區大規模停電。台電新營區營業處表示，截至下午5時，累計停電戶數20345戶，已復電7459戶，待復電戶數約12886戶。主要停電原因包括瞬間強風造成饋線跳脫、屋頂破損吹落引發高壓斷線，以及樹竹碰觸變壓器燒損。台電已動員147名搶修人員、17名承攬商，並調派昇空車、吊臂車、發電機、抽水機及挖土機等，全力搶修中。

黃偉哲市長提醒民眾，預防性撤離已在全市15區31里進行，共疏散619人，並開設8處收容安置所，目前收容50人。呼籲非必要外出民眾留在安全地點，密切注意颱風資訊，並配合政府防災措施。

台電亦提醒遇停電民眾可透過「台灣電力APP」、網站「天然災害停復電資訊」專區或撥打1911客服專線及新營區停電通報電話06-6335481，迅速報告與查詢停電情形。