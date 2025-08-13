楊柳外圍環流強風！桃市5.8萬戶停電　台電搶修4.7萬戶已復電

▲楊柳颱風強勁風勢為桃園市造成20條饋線跳脫停電，台電桃園區派員搶修。（圖／台電桃園營業處提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

楊柳颱風外圍環流今（13）日為桃園市帶來平均風力7級或陣風10級以上的強風，造成桃園市多處饋線因樹枝斷落造成停電，台電公司桃園區處表示，停電戶數達5.8萬多戶，經派員全力搶修後復電47,227戶（約佔82%），目前仍有5條饋線搶修中，預計晚間8時許可全數恢復供電。

台電桃園營業處指出，受楊柳颱風外圍環流強風影響，強風吹動樹木碰觸電線、或強陣風吹斷電線，引發高壓斷線之饋線跳脫事故共20條饋線停電，影響範圍包括桃園、龜山、中壢、楊梅、平鎮、龍潭、大園、大溪、蘆竹、復興等地區，影響停電戶數達5.8萬多戶，台電公司桃園區處動員110多人投入搶修中。

台電桃園區營業處提醒，籲請民眾加強固定招牌看板、取下懸掛物，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。另外，後續如有新增停電事故或零星個別用戶仍有停電情形，請民眾多加利用台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上通報或查詢停電資訊，快速又方便，若不便使用網路，台電亦提供24小時「1911」客服專線（或本處停電通報電話03-332-3331及332-3221），台電搶修人員將以最快速度搶修，也請遇到停電狀況的市民多多體諒。

台電桃園區營業處特別感謝，這次風災多數桃園地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，市政府養工處與各區公所協助路樹倒塌排除。台電桃園區處並將持續與各區村里長、民意代表及重要用戶保持聯絡管道，掌握停電訊息，以便及時派員搶修。