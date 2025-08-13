楊柳釀鹽水等區逾2萬戶停電　台電調派147人緊急搶修

▲楊柳颱風造成台南北門、學甲沿海多處饋線跳脫及屋頂破損，引發停電，台電新營區營業處動員搶修。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中度颱風楊柳來襲，台南沿海風雨逐漸增強，北門、學甲地區已出現10級以上陣風，依中央氣象署資料，楊柳於13日下午1時左右在台東太麻里登陸，下午4時左右於七股附近出海，鹽水、官田、下營、北門、麻豆等地截至下午5時，累計停電戶數達20345戶，已復電7459戶，待復電戶數約12886戶。

台電新營區營業處表示，颱風造成新營轄區鹽水、官田、下營、北門、麻豆等地多起停電事故。截至下午5時，累計停電戶數達20345戶，已復電7459戶，待復電戶數約12886戶。下營、北門及麻豆主要因瞬間強風造成饋線跳脫；鹽水區因屋頂破損吹落引發高壓斷線；官田區則有樹竹碰觸導致變壓器燒損。

為快速恢復供電，台電動員147名搶修人員、17名承攬商，調派昇空車15台、吊臂車10台、發電機8台、抽水機6台及挖土機1台等各式工程車，並指派專員與各區里長及重要用戶建立聯絡管道，全力縮短復電時間。

台電新營區處黃啓通處長表示，停電搶修需依「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」順序進行，優先保障火車、自來水及通信等公用設施。他也提醒民眾，可使用「台灣電力APP」或台電網站「天然災害停復電資訊」專區查詢停電狀況，若不便使用網路，也可撥打1911客服專線或新營區處停電通報電話06-6335481。台電呼籲民眾理解颱風造成搶修難度，配合防災措施，確保安全。