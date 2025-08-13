京都溪水暴漲！知名避暑景點「貴船川床」崩塌　驚傳6人被沖走

▲日本京都市北部知名避暑景點貴船地區以獨特的「川床」餐廳聞名。（圖／翻攝自京都観光Navi官網）

圖文／CTWANT

日本京都市北部知名避暑景點貴船地區的一家「川床」餐廳，12日中午前發生意外，設置於溪流之上的傳統用餐平台「川床」，因暴雨引發溪水暴漲而崩塌，導致一名79歲女性顧客一度被沖走，所幸最終獲救，目前身體不適送醫治療。此外，餐廳一名49歲男性經營者亦在救援過程中受到輕傷。

NHK報導，這起事件發生於12日上午11點過後，位在京都市左京區貴船的一家「川床」餐廳，因溪水暴漲發生崩塌。當地警方與消防單位指出，事發當時「川床」上共有6名女性顧客，其中一名79歲女客人被湍急水流捲走，一度失蹤，所幸後來順利獲救，沒有生命危險，但她表示身體不適，由醫療人員進行後續處理。

報導指出，餐廳的男性經營者在嘗試救人時腳部受傷，傷勢輕微。初步調查顯示，近期貴船地區連日降雨，根據當地雨量計紀錄，自10日起至11日下午3時止，累積降雨量高達157毫米。警方研判「川床」設施疑似因暴雨導致溪水上漲，加上結構受壓，最終發生崩塌。

另外，消防單位最初曾表示「有6人掉入溪中」，但後經警方澄清，實際為「5人成功避難，1人一度被沖走後獲救」。警方目前正就設施安全與天候因素等展開進一步調查。

延伸閱讀

▸ 上班族心肌梗塞住院！1個月上班1.5天 薪水竟「倒扣5000元」

▸ 離譜私廚2／父親給「學弟」做裝潢 收75萬把新家拆成廢墟後大擺爛

▸ 原始連結