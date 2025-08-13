楊柳「狂飆3小時」過台灣！結構幾乎沒破壞　網喊：小心回南

▲楊柳颱風結構幾乎沒有受到破壞。（圖／氣象署提供）

記者周亭瑋／綜合報導

中颱楊柳今（13）日下午1時許，從台東太麻里登陸，並於下午4時從台南七股出海，短短3小時火速通過台灣。臉書粉專「台南式 Tainan Style」就驚呼，颱風不僅飆速遠離，強度和結構幾乎沒有受到破壞；而大票網友也直呼，「這速度我喜歡」、「比我從台東開回來還快」。

氣象署指出，楊柳颱風中心今天下午4時左右，於台南市七股附近出海，目前中心位置在台南西北西方近海，未來向西北西移動，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖，東半部及嘉義以南地區風雨持續中。

粉專「台南式 Tainan Style」稍早發文表示，從太麻里到七股只要三小時，等於楊柳颱風是以每小時約40公里的速度，飆速通過台灣，「這楊柳颱風可能有看F1電影，不僅飆速通過台灣，過程中強度和結構也幾乎沒有受到破壞。」

▲楊柳颱風已從台南七股出海。（圖／氣象署提供）

粉專也提到，楊柳颱風的速度大概是去年山陀兒的10倍以上，它目前持續加速遠離中，不過台南今晚仍持續有間歇雨勢和風勢，預計明天開始天氣才會好轉，「但影響程度逐漸減小，大家可以比較放心了。」

對此，網友們洗版留言，「七股目前小風無雨，希望半夜不要下太大」、「真的有乖乖聽話直接飆車快走，快走不送，不用回頭嘿」、「感謝楊柳快閃！天佑台灣」、「很有效率的颱風，我覺得很棒」、「還好走很快，不然風真的很大啊」、「小心回南」。

不過，也有在地人表示，「下營停電了」、「開始有風雨了」、「現在鹽水有風有雨」、「鹽水也停電了」。

