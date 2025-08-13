颱風季買菜省荷包！全聯連續7天「13項蔬菜平價優惠」一次看

▲全聯將推出連續7天平價蔬菜優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

受到7月初以來颱風、西南氣流接連影響，造成蔬果產地供應不穩，價格持續偏高，加上楊柳颱風襲來，產地復耕尚需時間。全聯發揮通路力量，8月15日起至8月21日啟動7天「蔬菜平穩價格措施」，在北農供應的239間雙北門市，推出13款國產及進口蔬菜優惠，讓民眾在颱風季節也能安心買菜。

全聯配合台北市政府市場處，啟動7天蔬菜平穩價格措施，在北農供應的239間雙北門市，推出13款蔬菜限定優惠，總計約70噸貨量，透過平穩物價、安定供給，照顧消費者荷包。

▲全聯祭出13種蔬菜優惠。（圖／記者林育綾攝）

國產蔬菜優惠包括：

國產馬鈴薯單盒原價45元，特價39元。

鮮香菇單包原價65元，優惠價58元。

單筆購買有機霜降黑蠔菇2盒特價65元，平均一盒32.5元。

有機A級杏鮑菇每包原價75元，優惠價68元。

善美的有機紅蘿蔔單袋原價50元，優惠價45元。

買多省多還有，單筆購買鮮採香菇、鮮採秀珍菇、鮮採黑木耳、鮮採杏鮑菇，任三件99元，平均一包只要33元。

進口蔬菜優惠：

進口蘿美單包原價145元，優惠價138元。

日本山藥單支原價198元，特價178元，現省20元。

進口青花菜單粒原價58元，特價48元。

進口洋蔥單袋原價45元，特價38元。

▲颱風天囤泡麵、零食，萊爾富也祭出優惠。（圖／業者提供）

★超商颱風季優惠

另外，颱風季想在家囤泡麵，萊爾富即日起至9月9日，推出多種泡麵、餅乾、飲品優惠。包括「味味A大碗麵系列」任2件65元、「双響泡系列」任2件60元、「維力炸醬麵重量碗」任2件62元。若想吃其他熱食，也可以選擇「桂冠盒飯麵系列」任2件88折。