　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

颱風季買菜省荷包！全聯連續7天「13項蔬菜平價優惠」一次看

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯將推出連續7天平價蔬菜優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

受到7月初以來颱風、西南氣流接連影響，造成蔬果產地供應不穩，價格持續偏高，加上楊柳颱風襲來，產地復耕尚需時間。全聯發揮通路力量，8月15日起至8月21日啟動7天「蔬菜平穩價格措施」，在北農供應的239間雙北門市，推出13款國產及進口蔬菜優惠，讓民眾在颱風季節也能安心買菜。

全聯配合台北市政府市場處，啟動7天蔬菜平穩價格措施，在北農供應的239間雙北門市，推出13款蔬菜限定優惠，總計約70噸貨量，透過平穩物價、安定供給，照顧消費者荷包。

▲▼全聯門市，全聯蔬菜，全聯生鮮，全聯蔬果，全聯賣場，全聯貨架。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯祭出13種蔬菜優惠。（圖／記者林育綾攝）

國產蔬菜優惠包括：

國產馬鈴薯單盒原價45元，特價39元。
鮮香菇單包原價65元，優惠價58元。
單筆購買有機霜降黑蠔菇2盒特價65元，平均一盒32.5元。
有機A級杏鮑菇每包原價75元，優惠價68元。
善美的有機紅蘿蔔單袋原價50元，優惠價45元。
買多省多還有，單筆購買鮮採香菇、鮮採秀珍菇、鮮採黑木耳、鮮採杏鮑菇，任三件99元，平均一包只要33元。

進口蔬菜優惠：

進口蘿美單包原價145元，優惠價138元。
日本山藥單支原價198元，特價178元，現省20元。
進口青花菜單粒原價58元，特價48元。
進口洋蔥單袋原價45元，特價38元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲颱風天囤泡麵、零食，萊爾富也祭出優惠。（圖／業者提供）

★超商颱風季優惠

另外，颱風季想在家囤泡麵，萊爾富即日起至9月9日，推出多種泡麵、餅乾、飲品優惠。包括「味味A大碗麵系列」任2件65元、「双響泡系列」任2件60元、「維力炸醬麵重量碗」任2件62元。若想吃其他熱食，也可以選擇「桂冠盒飯麵系列」任2件88折。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫
趙露思「助農大使」證書是假的！　官方證實：我們從沒發過
桃機降落實況近三千人在線觀看！網友為機長加油：歡迎回家
快訊／轟台灣「外交失禮」　南韓官員再發聲
恐怖片！大樓玻璃被吹落重砸地面　女騎士險「人間登出」嚇傻
檢查心臟「頭蹭胸手抓乳」猥褻母女！淫醫彰化執業　衛生局說話了
核戰爆發「恐奪全球99%人命」！　驚人模擬曝：美中俄歐幾乎全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

颱風季買菜省荷包！全聯連續7天「13項蔬菜平價優惠」一次看

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯+鮮食！小八貓飯糰、包子、麵包超萌

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

【廣編】Global Mall蟬聯亞洲最佳企業雇主獎、再獲科技賦能、職場永續獎肯定

超商連續5天「買1送1」！雪碧、泡麵5折　衛生棉褲下殺3折

速食店周三限定優惠一次看　肯德基買1送1、頂呱呱推99元套餐

2大外送平台「暫停9縣市外送」　凌晨0時起實施

Zespri聯名中信兄弟「球員卡開箱」超熱血！快衝「全聯、大全聯」再送你去大巨蛋看球

必勝客Pasta Hut「2款升級版燉飯」新上市　加碼吃鮮貝魷魚棒

漢堡王「買大送小」加碼券限時2周開跑　雞塊狂殺7元有找

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

颱風季買菜省荷包！全聯連續7天「13項蔬菜平價優惠」一次看

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯+鮮食！小八貓飯糰、包子、麵包超萌

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

【廣編】Global Mall蟬聯亞洲最佳企業雇主獎、再獲科技賦能、職場永續獎肯定

超商連續5天「買1送1」！雪碧、泡麵5折　衛生棉褲下殺3折

速食店周三限定優惠一次看　肯德基買1送1、頂呱呱推99元套餐

2大外送平台「暫停9縣市外送」　凌晨0時起實施

Zespri聯名中信兄弟「球員卡開箱」超熱血！快衝「全聯、大全聯」再送你去大巨蛋看球

必勝客Pasta Hut「2款升級版燉飯」新上市　加碼吃鮮貝魷魚棒

漢堡王「買大送小」加碼券限時2周開跑　雞塊狂殺7元有找

南台灣2縣市發布防汛警戒　高雄多地一級警戒

快訊／台8線驚險擦撞！　女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫

《聖鬥士星矢》主題曲歌手NoB癌逝！　曾被斷言「只能再活5年」

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

百安達成！吳念庭有感魚雷棒助攻火力　得點圈打擊率飆破4成

楊柳外圍環流強風！桃市5.8萬戶停電　台電搶修4.7萬戶已復電

颱風楊柳風雨影響南部　統一獅、台鋼雄鷹留宿北部一晚再南下

北門海堤增高、抽水站全力運作　黃偉哲視察沿海防颱+2萬停電

趙露思「助農大使」證書是假的！　官方證實：我們從沒發過

6千萬買12年拖船被騙「竟是36歲古董」　倒楣航運董座還挨告

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

消費熱門新聞

速食店周三限定優惠一次看

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯、造型鮮食！

超商周一優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家兩杯55折起

獨／麥當勞熱飲杯蓋悄變紙杯蓋

速食店最新平日限定優惠

親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器

德國雙人首發路跑送高CP物資包

好市多開賣寵物保險！每日保費20元起　醫療走失協尋都給付

超商連5天買1送1！衛生棉下殺3折

2大外送平台明天暫停9縣市外送

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

超商小火鍋享88折優惠　

拿坡里推全新2口味披薩限時買1送1

7-11特大杯濃美式「20杯777元」

更多熱門

相關新聞

超市逛一圈「剩它沒漲價」滿滿整箱　婆媽：我這被掃空

超市逛一圈「剩它沒漲價」滿滿整箱　婆媽：我這被掃空

受到颱風和之前的豪雨影響，菜價普遍上漲。一名網友今逛超市時，發現只剩金針菇沒漲價，而馬鈴薯、胡蘿蔔等則波動不大。PO文掀起熱烈討論，不少婆媽直呼，「昨天也去買兩包」、「颱風天就要吃根莖類和菇類」。

7-11限3天珍奶買2送2、甜點同步優惠

7-11限3天珍奶買2送2、甜點同步優惠

7-11寄杯咖啡買8送8　全聯保健品買1送1

7-11寄杯咖啡買8送8　全聯保健品買1送1

全聯董座捐2千萬救災！門市可申請急難救助金

全聯董座捐2千萬救災！門市可申請急難救助金

嶺東1500坪全聯掛招　一查房東是「最大土地公」

嶺東1500坪全聯掛招　一查房東是「最大土地公」

關鍵字：

全聯蔬菜平價蔬菜

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面