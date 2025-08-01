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全聯董座捐2千萬助颱風災區重建！受災戶可到門市申請急難救助金

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯董事長林敏雄捐出新台幣2千萬協助災區重建，受災民眾也可到全聯申請急難救助。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

丹娜絲颱風及豪雨重創台南、嘉義等地區，全聯今（1日）公布，全聯董事長林敏雄捐出新台幣2千萬，為災區重建盡微薄心力。另外，受災戶也能在10月31日前，就近到全聯門市申請「急難救助金」每戶最高2萬元。

南台灣因颱風豪雨，造成多處停水電，民宅災損、農產及民間設施損失慘重。全聯表示，身為本土企業，為善盡企業社會責任，考量災區民眾重建家園的辛苦，董事長林敏雄將捐贈新台幣2000萬元，為災區重建盡微薄心力，捐款將匯入衛福部成立的「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶。

▼全聯董座林敏雄（中）捐出新台幣2千萬協助災區重建。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯董座林敏雄。（圖／記者林育綾攝）

針對「颱風丹娜絲」及「0728豪雨」實際居住房屋受損的民眾，全聯慶祥基金會呼籲，受災民眾可於今年10月31日前，就近至全聯門市（含大全聯），申請「急難救助」服務，相關附檢文件請詳見全聯官網說明。

申請案件將由在地專業社工審核評估，每戶最高可申請「新台幣2萬元」急難救助金，全聯慶祥基金會期盼透過實質的經濟支持，協助民眾早日重建家園，恢復穩定生活。

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