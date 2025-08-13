中華郵政去年阻詐9.1億元　員工揪破綻救回民眾積蓄

▲銀行公會表揚平鎮山仔頂郵局員工江伯凰。（圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

詐騙猖獗，中華郵政去年成功攔阻詐騙金額高達9.1億元，其中郵局員工江伯凰一口氣攔下7件，幫郵局客戶守住401萬元，今(13日)獲中華民國銀行商業同業公會全國聯合會表揚。

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會今(13日)舉辦「114年金融科技阻詐高峰會」，會中表揚預警中心查緝有功人員及全國10位臨櫃攔阻績優金融從業人員，中華郵政公司因積極配合台北地檢署專案調查作業，設置聯繫窗口，調度總公司與各地郵局，迅速提供查調資料，以及員工攔阻詐騙表現亮眼，由中華郵政總經理江瑞堂及績優人員江伯凰代表接受頒獎。

郵局經辦人員江伯凰113年曾成功攔阻詐騙案7件、總金額約401萬餘元，其中江伯凰曾遇客戶臨櫃辦理定期存款解約160萬元，聲稱欲向好朋友買房，經其積極關懷，並進一步提問客戶購屋地點及相關細節，客戶卻說詞含糊，江伯凰經客戶同意查看其手機LINE對話訊息時，發覺其中對話均為私募基金相關訊息，隨即協請主管通知警方到場關懷，成功攔阻遭詐款項。

中華郵政表示，為維護金融秩序及強化反詐宣導，基層櫃檯同仁積極落實臨櫃關懷提問，減少民眾財產損失，防制詐騙績效斐然。113年度通知警方到場協助成功阻詐案件共2,112件，金額達9億1,713萬餘元。



為深化防詐作為，中華郵政表示，95年起已設立「專責單位」、訂定「預警指標」及建立資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易機制，每日由專人進行查核研判，透過完善的員工教育訓練及加強臨櫃關懷提問，防堵金融詐騙事件發生。未來會繼續秉持「為民服務」的精神，為防制詐騙盡一份心力。