當人頭戶零報酬還倒賠6萬　新北男下場要關3個月再罰5萬

記者黃翊婷／新北報導

男子阿哲（化名）去年間將自己的郵局、銀行帳戶提供給詐騙集團使用，導致7人受騙，共計損失72.7萬元，他也因此挨告。新北地院法官考量到阿哲已經賠償其中1名受害者6萬元，日前依幫助犯一般洗錢罪，判處他有期徒刑3個月，併科罰金5萬元，罰金部分得易服勞役50日。

▲阿哲將自己的郵局、銀行帳戶交給詐團使用，因而被法官依法判處有期徒刑3個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲在2024年6月3日之前，將自己的郵局、銀行金融卡及密碼，以超商交貨便的方式寄給不詳之人使用，供詐團成員作為行騙的匯款工具。

該詐團在同年4月至6月間以假投資等話術，陸續誘騙7名受害者匯款，不法獲利共計72.7萬元，這些錢全都匯入阿哲的帳戶中，隨後被詐團成員迅速提領一空。

受害者們發現被騙之後，陸續向警方報案，警方很快便循線找上阿哲。

新北地院法官認為，阿哲將帳戶交給詐團使用，幫助掩飾贓款去向，造成偵查犯罪困難，還讓幕後主使者得以繼續逍遙法外，危害社會治安，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，在本案中沒有獲得任何報酬，事後也與其中1名受害者達成和解並賠償6萬元，最終依幫助犯一般洗錢罪，判處他有期徒刑3個月，併科罰金5萬元，罰金部分得易服勞役50日，全案仍可上訴。