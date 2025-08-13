　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車手幫騙170萬「2同夥獲調解」　他沒出庭下場要賠119.8萬

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子與另外6人都是詐騙集團成員，去年6月間他依照A男指示，向受害者收取現金50萬元、120萬元，並從中獲取2萬7000元報酬，因而挨告。由於其中2名詐團成員已與受害者成立調解並各自賠償25萬元、25萬2000元，最終，雲林地院法官判處陳男應賠償受害者剩餘損失，共計119萬8000元。

▲▼現金,台幣,紙鈔,錢,大鈔,投資,存錢,理財,鈔票,。（圖／記者賴亭羽攝）

▲陳男要賠償受害者119萬8000元。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，陳男、A男、B男以及另外3名真實身分不詳之人都是詐騙集團成員，他們自去年5月起便以話術向受害者謊稱，可以透過投資APP進行投資，保證獲利，但每次都必須透過「營業員」下單。

受害者誤信詐團話術，同意出錢投資，並在去年6月14日第一次相約交付50萬元現金，當時陳男收到A男指示前往指定地點向受害者收取款項。3天之後，雙方再次相約交付現金，同樣由陳男出面向受害者收取120萬元現金。

陳男完成2次任務之後，一共拿到2萬7000元的報酬。後來受害者發現被騙，急忙報警處理，警方很快便循線逮住陳男等人。

由於該詐團的A男及B男已經與受害者成立調解，並分別賠償25萬元、25萬2000元，扣除兩人賠償的金額之後，受害者仍損失119萬8000元，因而決定向陳男提告求償。

刑事部分，陳男被法官依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑3年。民事部分，陳男經法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

雲林地院法官認為，陳男是詐團成員之一，因故意不法侵害受害者的權利，導致財物損失，受害者依民法共同侵權行為的規定求償，即屬有據，最終判陳男應支付受害者119萬8000元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳中心估13:00登陸！　2地防最強風雨
LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明
快訊／金門宣布今晚停班課　明上午停班課
陳冠希遭Nike求償38億台幣！　合作20年情斷
楊柳狂風暴雨來襲！台東路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂慘況曝
快訊／台積電再創新天價！攻上1200元　市值衝破31兆
獨／颱風假夜遊西子灣！　4學生驚見屍體掛樹林
快訊／最大陣風破10級！　台中宣布2地停班課

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

行人暗夜詭走西濱內線被撞死　反應時間僅1.8秒...超衰駕駛無罪

瀚亞投信前投資長「前置交易」炒股　聯手姊姊撈4155萬

楊柳颱風來襲！北市老泉里大樹傾倒「整棵腰斬」　現場畫面曝

4%利息太誘人！女匯1500萬投資「假安盛」　警銀聯手阻詐

楊柳逼近砸雨彈！高雄山區緊急撤離2202人　午後起雨勢最猛

20歲青年泳池內對小女友指侵　賠150萬和解換免囚

楊柳襲台狂風暴雨！台東10級強風路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂

獨／颱風假夜遊西子灣！4學生階梯旁見男屍掛樹林　嚇破膽急報案

車手幫騙170萬「2同夥獲調解」　他沒出庭下場要賠119.8萬

新北警誤擊民眾判無罪　死者姑嗆殺法官「有診斷不會判死刑」

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

行人暗夜詭走西濱內線被撞死　反應時間僅1.8秒...超衰駕駛無罪

瀚亞投信前投資長「前置交易」炒股　聯手姊姊撈4155萬

楊柳颱風來襲！北市老泉里大樹傾倒「整棵腰斬」　現場畫面曝

4%利息太誘人！女匯1500萬投資「假安盛」　警銀聯手阻詐

楊柳逼近砸雨彈！高雄山區緊急撤離2202人　午後起雨勢最猛

20歲青年泳池內對小女友指侵　賠150萬和解換免囚

楊柳襲台狂風暴雨！台東10級強風路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂

獨／颱風假夜遊西子灣！4學生階梯旁見男屍掛樹林　嚇破膽急報案

車手幫騙170萬「2同夥獲調解」　他沒出庭下場要賠119.8萬

新北警誤擊民眾判無罪　死者姑嗆殺法官「有診斷不會判死刑」

捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中　豐富好禮超有感

台股戰史高未果！漲248點大收斂至13點　法人曝逼近高檔套牢區

《英雄聯盟》夢魘電腦睽違近10年回歸！守主堡15分迎戰邪惡維迦

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

蔡阿嘎翻版！日諧星遭「前員工詐800萬失聯」　痛罵：信任的人做這種事

懷胎5個月孕婦在家被殺害　丈夫慘遭斬首「斷頭釘在尖刺上」

川普砸5.6兆打造！　美國「金穹」四層防禦設計曝光

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

擔心爸爸走紅毯會尷尬 林逸欣特製「專屬拐杖」超貼心

社會熱門新聞

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

男闖日租套房性侵　女突醒：為什麼是你

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

雲林婦醫院上廁所失蹤8年！法院宣告死亡

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

網紅律師「仙塔」東山再起！　美女律師加入超吸睛

雲林驚見65公斤狗肉！移工賣狗肉遭罰10萬

騎士遭後座男爆打倒地　還被拽手拖路旁

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

獨／颱風假夜遊西子灣！4學生驚見男屍掛樹林

快訊／嘉義市火警　連燒6戶木造民宅

即／聚鼎科技董座移送北檢　財務主管200萬交保

元和雅診間被勒索千萬　手法如李宗瑞案

即／台大醫院總院3樓空橋火警！消防急衝現場

更多熱門

相關新聞

AI變臉詐騙橫行　警籲防詐3步驟守荷包保隱私

AI變臉詐騙橫行　警籲防詐3步驟守荷包保隱私

隨著科技進步，詐騙手法日益翻新，甚至利用AI仿造熟人影像與聲音博取信任。恆春警分局提醒，假冒檢警、假投資等陷阱層出不窮，務必謹記「一聽、二掛、三查證」；另近期更出現網路交友誘導視訊裸聊、再威脅外流的案件，恐造成金錢與名譽雙重損失，籲請民眾務必提高警覺。

耕莘外科醫遭控手術詐財　院方回應

耕莘外科醫遭控手術詐財　院方回應

苗栗關懷詐騙被害人心理　鍾東錦：助走出陰霾

苗栗關懷詐騙被害人心理　鍾東錦：助走出陰霾

他警覺遇詐秒喊停　帳戶仍遭凍結

他警覺遇詐秒喊停　帳戶仍遭凍結

涉詐獲假釋　他不到1年又當人頭戶

涉詐獲假釋　他不到1年又當人頭戶

關鍵字：

雲林地院詐騙車手

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面