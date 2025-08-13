車手幫騙170萬「2同夥獲調解」　他沒出庭下場要賠119.8萬

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子與另外6人都是詐騙集團成員，去年6月間他依照A男指示，向受害者收取現金50萬元、120萬元，並從中獲取2萬7000元報酬，因而挨告。由於其中2名詐團成員已與受害者成立調解並各自賠償25萬元、25萬2000元，最終，雲林地院法官判處陳男應賠償受害者剩餘損失，共計119萬8000元。

▲陳男要賠償受害者119萬8000元。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，陳男、A男、B男以及另外3名真實身分不詳之人都是詐騙集團成員，他們自去年5月起便以話術向受害者謊稱，可以透過投資APP進行投資，保證獲利，但每次都必須透過「營業員」下單。

受害者誤信詐團話術，同意出錢投資，並在去年6月14日第一次相約交付50萬元現金，當時陳男收到A男指示前往指定地點向受害者收取款項。3天之後，雙方再次相約交付現金，同樣由陳男出面向受害者收取120萬元現金。

陳男完成2次任務之後，一共拿到2萬7000元的報酬。後來受害者發現被騙，急忙報警處理，警方很快便循線逮住陳男等人。

由於該詐團的A男及B男已經與受害者成立調解，並分別賠償25萬元、25萬2000元，扣除兩人賠償的金額之後，受害者仍損失119萬8000元，因而決定向陳男提告求償。

刑事部分，陳男被法官依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑3年。民事部分，陳男經法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

雲林地院法官認為，陳男是詐團成員之一，因故意不法侵害受害者的權利，導致財物損失，受害者依民法共同侵權行為的規定求償，即屬有據，最終判陳男應支付受害者119萬8000元，全案仍可上訴。