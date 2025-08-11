　
7-11超商首間「娃寶店」！30台夾娃娃機　正版肖像、思樂冰都能夾

▲▼7-11打造超商首間娃寶店「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」開幕。（圖／業者提供）

▲7-11打造超商首間娃寶店「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」開幕。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 打造超商首間「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」，位於高雄三民清華門市旁，採複合店經營模式，多達30台「娃寶機」集結正版授權肖像玩偶、小物、零食、飲品等夾取商品，連思樂冰、咖啡都能夾。全家近來推出限量「夯番薯娃包」造成話題，買夯番薯或造型包子，加價29元就能入手！

▲▼7-11打造超商首間娃寶店「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」開幕。（圖／業者提供）

▲7-11打造首間娃寶店「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」緊鄰超商門市。（圖／業者提供）

7-11 近年為了掌握停留商機，創新開發多元機台吸引消費者駐足，在全台熱門觀光景點、交通樞紐周邊據點，設置多項特色機台，包括取得獨家專利的「人生飲料機」、販售趣味商品的「盒玩智FUN機」、可拍攝韓式風格的「人生四格照」拍貼機等，至今已吸引近40萬人次體驗。

今年起更進一步於全台各地門市，設置夯遍全台的夾娃娃機台「娃寶機」，僅需不到一坪空間即能導入，深受親子家庭、娃娃控喜愛，單店導入後，平均帶動門市人流提升逾1成，機台坪效更勝傳統用品貨架。

▲▼7-11打造超商首間娃寶店「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」開幕。（圖／業者提供）

▲7-11打造超商首創娃寶店「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」開幕。（圖／業者提供）

7-11在高雄三民區的7-ELEVEN清華門市旁，打造超商首創「娃寶歡樂世界 OPEN! PLAZA」，兩店緊鄰，設有通道便利顧客穿梭遊逛，總共匯集30台「娃寶機」，提供正版授權肖像玩偶、可愛小物、流行零食、飲品等夾取商品。

特別的是與7-ELEVEN自有商品結合，如CITY CAFE、思樂冰等，夾到對應杯子，即可至門市兌換現做飲品，成為超商通路創新服務模式。

▲▼7-11打造超商首間娃寶店「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」開幕。（圖／業者提供）

▲▼現場另有Pokémon Ga-Olé、音樂格子機、太鼓達人。（圖／業者提供）

▲▼7-11打造超商首間娃寶店「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」開幕。（圖／業者提供）

現場另有「盒玩智FUN機」、Pokémon Ga-Olé、三國幻戰卡片遊戲機、音樂格子機、太鼓達人、冰球機、搖搖馬等互動型設備，滿足各年齡層娛樂需求。

▲▼7-11打造超商首間娃寶店「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」開幕。（圖／業者提供）

▲現場還有音樂格子機。（圖／業者提供）

不僅如此，清華門市自試營運期間，推出「娃寶獵人禮券爭奪大賽」活動，8月14日前憑「娃寶歡樂世界OPEN! PLAZA」店內設置的娃寶機，夾取戰利品即可參賽，最高可獲得「8000元統一超商禮券」，總獎金高達3萬元。另設有「閃動格子挑戰賽」與「幸運抽獎」等加碼活動。

●全家「夯番薯娃包」引話題

「全家」便利商店的夯夯家族明星商品「夯番薯」，推出實用又可愛的限量周邊「夯番薯娃包」，在社群造成話題，可愛造型搭配可拆式扣環，方便吊掛，極具收藏價值。

▲▼全家新品。（圖／業者提供）

▲全家限量周邊「夯番薯娃包」引發話題。（圖／翻攝自Threads @familymart_tw）

「夯番薯」近來迎接18周年里程碑，也限時開賣全新夯品，「紫玉蕃薯」選用瓜瓜園台農73號紫玉番薯，富含花青素與多種礦物質，主打低熱量、高營養，烤後急速冷凍，食用口感綿密香濃，是夏日低負擔甜點首選，9月2日前於全家購買夯番薯、紫玉番薯，享第二件8折優惠。

▲▼全家新品。（圖／業者提供）

▲購買夯番薯、夯番薯造型包，加價29元就能入手娃包。（圖／業者提供）

另有「夯番薯造型包」強勢登場，以「夯總」IP為包子造型，內餡是滑順紫薯，奶素可食，兼具營養與話題性。

▼「夯番薯造型包」內餡是滑順紫薯，奶素可食。（圖／業者提供）

▲▼全家新品。（圖／業者提供）

話題限量周邊「夯番薯娃包」在社群亮相時形成話題，搭配可拆式扣環，方便掛於包包、鑰匙圈，9月2日前購買夯番薯或夯番薯造型包，加價29元就能入手。

