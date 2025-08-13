　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高中生戒指卡無名指紅腫劇痛　消防員「這神器」5分鐘解危

▲桃園市八德區一名高中生無名指長期配戴銀質戒指，因卡住紅腫今晨向八德大湳消防分隊求助。（圖／大湳分隊提供）

▲桃園市八德區一名高中生無名指長期配戴銀質戒指，因卡住紅腫今晨向八德大湳消防分隊求助。（圖／大湳分隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一名高中生因戒指卡住無名指無法取下，導致紅腫劇痛，其母今（13）日清晨上班途中緊急載著孩子前往大湳消防分隊求助，消防人員檢視評估後，決定以特殊鋼剪破壞方式移除戒指，獲得母子同意後，迅速於5分鐘內卸除戒指解決，母子倆對於分隊專業協助，直呼「太感激了」。

▲桃園市八德區一名高中生無名指長期配戴銀質戒指，因卡住紅腫今晨向八德大湳消防分隊求助，警消以特殊鋼剪剪斷戒指。（圖／大湳分隊提供）

▲桃園市八德區一名高中生無名指長期配戴銀質戒指，因卡住紅腫今晨向八德大湳消防分隊求助，警消以特殊鋼剪剪斷戒指。（圖／大湳分隊提供）

桃園市消防局大湳分隊表示，這名媽媽今晨發現兒子左手無名指因長期配戴銀質戒指腫脹，嘗試以沙拉油潤滑取下戒指但無成效，因擔心紅腫情況惡化，決定向消防分隊求助，利用送孩子上學途中，前往分隊求助。

消防員小隊長李仲文接獲求助後，立即進行評估溝通，認為銀質戒指已緊卡手指，須以破壞方式移除。經過母子同意後，消防員以原子夾鐵片保護手指，再使用特殊鋼剪工具將戒指剪斷，整個過程約5分鐘，戒指成功被一分為二，無名指並未受傷。媽媽與兒子對消防員迅速專業處理感謝不已，直呼「太感激了！」

▲桃園市大湳消防分隊以特殊鋼剪剪斷戒指，讓高中生母子鬆了一口氣。（圖／大湳分隊提供）

▲桃園市大湳消防分隊以特殊鋼剪剪斷戒指，讓高中生母子鬆了一口氣。（圖／大湳分隊提供）

大湳分隊分隊長吳寧全提醒，戒指類首飾應慎選尺寸，避免因熱脹冷縮或手指水腫或長期配戴導致卡住。一旦戒指無法脫除，切勿自行硬拉或使用尖銳工具嘗試卸除，以免造成傷害。若情況嚴重，可能導致血液循環不良，甚至損傷手指功能，應儘速就醫或尋求消防隊等專業單位協助，避免延誤造成更大傷害。

 【更多新聞】

科技經理勾結店長！助詐團買iPhone洗錢　575手機漂白3千萬黑錢

客運大迴轉機車煞不住猛撞！騎士骨折斷牙　險登出人生畫面曝

「桃小巴」新增4路線改採9人座　張善政：深入偏遠社區

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳中心估13:00登陸！　2地防最強風雨
LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明
快訊／金門宣布今晚停班課　明上午停班課
陳冠希遭Nike求償38億台幣！　合作20年情斷
楊柳狂風暴雨來襲！台東路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂慘況曝
快訊／台積電再創新天價！攻上1200元　市值衝破31兆
獨／颱風假夜遊西子灣！　4學生驚見屍體掛樹林
快訊／最大陣風破10級！　台中宣布2地停班課
楊柳「風力最猛眼牆」掃過綠島！　吹出17級強陣風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

行人暗夜詭走西濱內線被撞死　反應時間僅1.8秒...超衰駕駛無罪

瀚亞投信前投資長「前置交易」炒股　聯手姊姊撈4155萬

楊柳颱風來襲！北市老泉里大樹傾倒「整棵腰斬」　現場畫面曝

4%利息太誘人！女匯1500萬投資「假安盛」　警銀聯手阻詐

楊柳逼近砸雨彈！高雄山區緊急撤離2202人　午後起雨勢最猛

20歲青年泳池內對小女友指侵　賠150萬和解換免囚

楊柳襲台狂風暴雨！台東10級強風路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂

獨／颱風假夜遊西子灣！4學生階梯旁見男屍掛樹林　嚇破膽急報案

車手幫騙170萬「2同夥獲調解」　他沒出庭下場要賠119.8萬

新北警誤擊民眾判無罪　死者姑嗆殺法官「有診斷不會判死刑」

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

行人暗夜詭走西濱內線被撞死　反應時間僅1.8秒...超衰駕駛無罪

瀚亞投信前投資長「前置交易」炒股　聯手姊姊撈4155萬

楊柳颱風來襲！北市老泉里大樹傾倒「整棵腰斬」　現場畫面曝

4%利息太誘人！女匯1500萬投資「假安盛」　警銀聯手阻詐

楊柳逼近砸雨彈！高雄山區緊急撤離2202人　午後起雨勢最猛

20歲青年泳池內對小女友指侵　賠150萬和解換免囚

楊柳襲台狂風暴雨！台東10級強風路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂

獨／颱風假夜遊西子灣！4學生階梯旁見男屍掛樹林　嚇破膽急報案

車手幫騙170萬「2同夥獲調解」　他沒出庭下場要賠119.8萬

新北警誤擊民眾判無罪　死者姑嗆殺法官「有診斷不會判死刑」

捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中　豐富好禮超有感

台股戰史高未果！漲248點大收斂至13點　法人曝逼近高檔套牢區

《英雄聯盟》夢魘電腦睽違近10年回歸！守主堡15分迎戰邪惡維迦

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

蔡阿嘎翻版！日諧星遭「前員工詐800萬失聯」　痛罵：信任的人做這種事

懷胎5個月孕婦在家被殺害　丈夫慘遭斬首「斷頭釘在尖刺上」

川普砸5.6兆打造！　美國「金穹」四層防禦設計曝光

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

社會熱門新聞

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

男闖日租套房性侵　女突醒：為什麼是你

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

雲林婦醫院上廁所失蹤8年！法院宣告死亡

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

網紅律師「仙塔」東山再起！　美女律師加入超吸睛

雲林驚見65公斤狗肉！移工賣狗肉遭罰10萬

騎士遭後座男爆打倒地　還被拽手拖路旁

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

即／聚鼎科技董座移送北檢　財務主管200萬交保

快訊／嘉義市火警　連燒6戶木造民宅

元和雅診間被勒索千萬　手法如李宗瑞案

即／台大醫院總院3樓空橋火警！消防急衝現場

仙塔律師另起爐灶！　貼臉「食品大亨」爭寵攻陷

更多熱門

相關新聞

桃園某高中生雙載撞電桿2死　校方回應了

桃園某高中生雙載撞電桿2死　校方回應了

桃園市八德區竹園街18日晚間發生機車雙載疑似超車不慎自撞電線桿事故，造成騎士與後座乘客均當場OHCA，八德警方與消防人員到場處理後，經緊急送醫急救後仍宣告不治。警方調查，2名死者均為某高中學生，其中騎士經抽血後酒測值超標，已報請桃園地檢署相驗並調查肇事原因。校方今天指出，事故隔天（19）日上午對該班實施安心輔導，協助穩定班上同學心情，下午則針對全校各班再次實施交通安全宣導，以強化學生對騎乘機車安全正確觀念。

18歲高中生持菜刀反鎖屋內　警消破門解圍

18歲高中生持菜刀反鎖屋內　警消破門解圍

桃園陪病高中生二採陰　排除確診未列入本土個案

桃園陪病高中生二採陰　排除確診未列入本土個案

桃園高中生陪病採檢陽性Ct值曝

桃園高中生陪病採檢陽性Ct值曝

婦人婚戒卡指求救　剪除器順利剪除

婦人婚戒卡指求救　剪除器順利剪除

關鍵字：

桃園高中生戒指卡無名指大湳分隊特殊鋼剪卸除

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

男闖日租套房性侵　女突醒：為什麼是你

徐佳瑩爆7年婚變！比爾賈獨揪男助理看午夜場電影

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面