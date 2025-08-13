高中生戒指卡無名指紅腫劇痛　消防員「這神器」5分鐘解危

▲桃園市八德區一名高中生無名指長期配戴銀質戒指，因卡住紅腫今晨向八德大湳消防分隊求助。（圖／大湳分隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一名高中生因戒指卡住無名指無法取下，導致紅腫劇痛，其母今（13）日清晨上班途中緊急載著孩子前往大湳消防分隊求助，消防人員檢視評估後，決定以特殊鋼剪破壞方式移除戒指，獲得母子同意後，迅速於5分鐘內卸除戒指解決，母子倆對於分隊專業協助，直呼「太感激了」。

▲桃園市八德區一名高中生無名指長期配戴銀質戒指，因卡住紅腫今晨向八德大湳消防分隊求助，警消以特殊鋼剪剪斷戒指。（圖／大湳分隊提供）

桃園市消防局大湳分隊表示，這名媽媽今晨發現兒子左手無名指因長期配戴銀質戒指腫脹，嘗試以沙拉油潤滑取下戒指但無成效，因擔心紅腫情況惡化，決定向消防分隊求助，利用送孩子上學途中，前往分隊求助。

消防員小隊長李仲文接獲求助後，立即進行評估溝通，認為銀質戒指已緊卡手指，須以破壞方式移除。經過母子同意後，消防員以原子夾鐵片保護手指，再使用特殊鋼剪工具將戒指剪斷，整個過程約5分鐘，戒指成功被一分為二，無名指並未受傷。媽媽與兒子對消防員迅速專業處理感謝不已，直呼「太感激了！」

▲桃園市大湳消防分隊以特殊鋼剪剪斷戒指，讓高中生母子鬆了一口氣。（圖／大湳分隊提供）

大湳分隊分隊長吳寧全提醒，戒指類首飾應慎選尺寸，避免因熱脹冷縮或手指水腫或長期配戴導致卡住。一旦戒指無法脫除，切勿自行硬拉或使用尖銳工具嘗試卸除，以免造成傷害。若情況嚴重，可能導致血液循環不良，甚至損傷手指功能，應儘速就醫或尋求消防隊等專業單位協助，避免延誤造成更大傷害。