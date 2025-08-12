菲籍移工菜刀砍同鄉！兒助陣狂毆後腦4下險奪命　父子下場曝

▲桃園市龜山區某工廠一對菲籍移工父子，今年4月間父親與同事起爭執，竟持菜刀砍傷對方，兒子也徒手毆打對方後腦，經其他同事緊急送醫才救回一命。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區某工廠偏用多名菲籍移工，今年4月間，菲籍移工丹尼斯因細故與同為菲籍移工的同事起爭執，竟暴怒持菜刀砍傷對方，其兒子見狀也徒手毆打對方後腦，導致對方頸部等處有穿刺傷害，其他同事見狀緊急送醫才救回一命；桃檢調查時，2人坦承犯行，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，45歲的丹尼斯為菲籍移工，今年4月26日上午7時許在龜山區某工廠裡，與同為菲籍移工同事因細故起爭執，丹尼斯突然暴怒持菜刀砍傷對方左頸一刀，丹尼斯之子25歲的保羅也聲援父親，徒手朝對方後腦毆打4下，導致對方頸部有穿刺傷合併血管與肌肉損傷之傷害，其餘同事見狀急忙報警並將傷者送醫急救，才撿回一命，龜山警方據報將丹尼斯父子移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，丹尼斯父子2人坦承犯行不諱，現場目擊證人亦指證歷歷，警方則提供現場照片、告訴人傷勢照片、林口長庚醫院診斷證明書、監視錄影畫面截圖等佐證，足認2人犯行明確，檢方認為犯嫌主觀上顯有殺人故意甚明，惟並未殺死告訴人為未遂犯，偵結依殺人未遂罪嫌將2人起訴。