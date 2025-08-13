楊柳來襲　斗六文旦採收前夕全力防颱

▲颱風逼近！張麗善赴朱丹灣為文旦農打氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

楊柳颱風直撲台灣，雲林縣政府應變中心今（13）日一早一級開設，全力戒備。斗六文旦再過10天就要進入採收期，縣長張麗善一早趕往斗六朱丹灣文旦園，為果農加油打氣，祈求「天佑台灣、天佑雲林」，平安度過颱風考驗。

根據中央氣象署預測，楊柳颱風暴風圈清晨觸及台灣，中午恐由台東登陸，傍晚自雲嘉南地區出海，最快週四清晨解除陸海警。張麗善提醒，今天下午起平均風力將達6至7級、陣風可達9至10級，呼籲民眾非必要別外出，更不要前往海邊或山區等危險地帶。

上午，張麗善在農業處長魏勝德、斗六農會總幹事張喬復等人陪同下，踏進文旦重鎮朱丹灣，察看防颱準備。她說，斗六文旦品質全國聞名，距離採收只剩10天，這段時間最怕強風豪雨，果農已加強水土保持、排水系統與防風措施，只盼老天爺體恤農民一年心血，讓文旦順利收成。

張麗善也提到，從丹娜絲颱風到致災性西南氣流，雲林農漁民損失慘重，縣府正積極協助復建，也盼中央加快計畫，讓受損農漁村早日恢復生機，家園重建完成。

果農鄭彥甫表示，今年文旦雖歷經丹娜絲與7月28日水患，但多數果園田間管理紮實，災損不大，品質依舊優良，外觀與口感都值得期待。「該做的防颱措施都做了，接下來就只能看老天爺保佑。」他笑說，希望颱風不要搗蛋，好讓消費者吃到最好的斗六文旦。

農業處長魏勝德說，這段時間文旦農的心情都懸在半空中，希望楊柳颱風快快離台，把影響降到最低。若不幸出現災情，提醒農民務必向當地公所通報，由公所依天然災害查報作業規定辦理。

▲颱風逼近！張麗善赴朱丹灣為文旦農打氣。（圖／記者游瓊華翻攝）