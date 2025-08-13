放颱風假！群組被tag「全台只有你們沒來」　他反擊1句主管閉嘴了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

楊柳颱風來勢洶洶，共9縣市於昨晚宣布停班課，包括雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東與澎湖。但有網友表示，朋友在高雄某傳產公司上班，因為颱風假未出勤，遭到資深課長在主管群組中tag，並用陰陽怪氣的語氣回應，「哎呀，全台灣的公司只有你們沒來」。朋友見狀理智線斷裂，神回擊瞬間引發熱論。

有網友在Threads表示，朋友在高雄某傳產公司上班，因為颱風假的關係，部門3個人都沒去公司。沒想到公司一位資深課長在小群組直接tag3人，陰陽怪氣道「哎呀，全台灣的公司只有你們沒來。」朋友見狀，瞬間理智線斷裂回覆，「外面風大，OO課長您騎車也小心，別搞到7天後才能回來。」這句話立刻讓整個群組陷入尷尬的寂靜，課長沒再回覆。

貼文一出，網友們紛紛大讚，認為朋友的回應太過解氣，「這個回覆真讚，該放假就放假」、「講得真好，給一百個讚」、「我也待過颱風假要求上班的傳產，我個人沒出勤，但聽說當天中午公司玻璃大門就被吹破，下午緊急派車送員工回家」、「大家，不要那麼奴。」

有人則分享，「我也在高雄，但情況完全不一樣，今天早上趁無風雨去公司一趟，簡單準備明天的高層會議資料。課長知道後說：『不一定要去喔，明天我們再來想辦法也行』」、「我們也是傳產，情況完全相反，整層只有我們部門來，而且還來了2/3。不過中午下班真的很可怕，騎車真的是被風吹著跑，幸好順利到家了。」

※本文獲原PO授權引用。