大陸 大陸焦點 特派現場

影／陸眯眼博主吃蠶蛹腫成「奧特曼」　醫生：最嚴重致命

記者任以芳／綜合報導

大陸浙江一名博主因食用蚕蛹過敏，雙眼腫脹如「奧特曼」引發熱議。影片中，他的眼睛紅腫到無法睜開，讓不少網友直呼「既心疼又忍不住笑」，同時也好奇，「為什麼吃蚕蛹會過敏？」醫生也給出專業解答，甚至提醒對「異性蛋白」過敏的人群最嚴重會致命。

陸媒《封面新聞》報導，浙江一名張姓博主9日吃了兩小包香酥蚕蛹，約10分鐘後出現過敏反應，眼睛紅腫完全睜不開。他拍攝影片提醒其他網友，「不要隨便嘗試北方的蛹，我的臉吃成這樣，血的教訓，需要勇氣呀。」

等到外賣員把藥送來時，張姓博主說，「我的藥到了，要吃幾顆我不知道，關鍵是眼睛睜不開呀。」影片同步顯示，他的雙眼又紅又腫，甚至分不出來是黏液還是眼淚。

至於為何會紅腫？他回憶說，「我吃海鮮、雞蛋、牛奶都不會過敏，沒想到蚕蛹會中招，幸好不嚴重，趕緊吃了抗過敏藥就緩解了。」隨後，他到醫院檢測過敏原，結果自己是「異性蛋白」過敏的人群。

▲▼ 大陸男子吃蟬蛹眼睛腫 。（圖／翻攝 封面新聞、百度）

▲ 大陸一名博主吃蟬蛹眼睛腫 。（圖／翻攝 封面新聞）

在大陸部分地區飲食習慣，蚕蛹、蚱蜢、蟬的幼蟲（陸稱知了猴）等昆蟲食品被視為美味，但對某些人卻可能是暗黑料理，甚至是「危險食物」。

有四川網友稱，自己曾吃金蟬幼蟲過敏，「只咬了一小口，喉嚨立刻發癢，隨後上吐下瀉、呼吸困難，皮膚還出現大片紅疹」。

成都市第五人民醫院皮膚科主治醫師曾芸解釋，蚕蛹、知了猴等屬於「異性蛋白」食物，即人體以外的蛋白質，易引發免疫系統的超敏反應。相比雞蛋、牛奶等常見蛋白質，因日常接觸頻率高，人體多已建立耐受；而昆蟲蛋白分子量大、結構複雜，不易被消化系統完全分解，因此部分人群會出現過敏反應。

曾芸指出，過敏反應可分為輕度與中重度。輕症包括皮膚瘙癢、紅疹、嘴唇及眼睛腫脹；中重度可能伴隨噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，嚴重時甚至會引發過敏性休克、呼吸困難、喉頭水腫，危及生命。

治療方面，輕度過敏可口服抗組胺藥，如氯雷他定、西替利嗪等，以緩解症狀；若屬重度過敏，應立即停止進食可疑食物，並第一時間立刻送醫。

她提醒，對異性蛋白過敏者，生活中應避免食用蚕蛹、蝗蟲、金蟬幼蟲、蝎子等昆蟲類，以及蝦、蟹等節肢動物，因兩者屬同源，可能引發交叉過敏。此外，部分對塵蟎過敏的人，也應避免接觸這類食物，因其過敏源存在相似性。

「如果吃一次異性蛋白發生過敏，就千萬不要再嘗試第二次。」曾芸強調，第一次反應嚴重的人，下次可能會更嚴重，甚至直接危及生命。

▼醫生提醒：對異性蛋白過敏者，不要輕易嘗試第二次。（圖／翻攝 微博）

▲▼ 大陸男子吃蟬蛹眼睛腫 。（圖／翻攝 封面新聞、百度）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

過敏蚕蛹昆蟲食品博主醫生

