醫師提醒：過敏家庭必看！比塵蟎更難察覺的空氣殺手「隱形甲醛」靠空氣清淨機徹底分解

▲醫師提醒：過敏家庭必看！比塵蟎更難察覺的空氣殺手「隱形甲醛」靠空氣清淨機消滅。（圖／資料照，下同）



消費中心／綜合報導

甲醛對家庭的隱形威脅

每到盛夏，兒科診間總會湧入一群因鼻塞、夜咳、皮膚搔癢而求診的小病號，這些高發症狀，往往源自空氣中的隱形刺激。高溫與濕度交織，讓 PM2.5、黴菌孢子與揮發性有機化合物（VOCs）在室內肆意瀰散，而無色無味、最易被忽略的「甲醛」更會趁熱揮發，在家中潛伏十年以上。小兒科醫師謝雯伶提醒，若孩子頻繁出現鼻塞、夜咳或眼鼻癢，極可能是空氣品質亮紅燈的警訊；唯有持續監測並長效去除甲醛，才能為過敏體質的孩子築起真正的健康防線。

隨著新家具或裝修的完成，室內甲醛濃度往往不易察覺，謝雯伶醫師指出「甲醛被世界衛生組織列為第一級致癌物，吸入會刺激造成流淚、流鼻水、咳嗽、呼吸急促等急性反應。長期暴露則可能影響神經系統、引發氣喘及過敏相關疾病惡化」。尤其甲醛容易沉積於離地面1公尺，剛好是孩子的活動範圍，長久下來，過敏體質的孩子，更容易被這些刺激物誘發症狀惡化，包含嬰幼兒常見的異位性皮膚炎，孩童令父母擔憂的過敏性鼻炎、乃至急性氣喘發作。

▲謝雯伶醫師提醒：「單靠開窗可能無法有效改善空氣品質，選擇具備主動偵測並分解甲醛、過濾微粒、除菌除臭等多功能的空氣清淨設備，才能提供全方位的健康防護。」

兒科醫生提醒，空氣汙染對嬰幼兒與過敏族群的危害，應如何防範？

許多人會透過開窗通風、室內擺放綠植來減少甲醛濃度，這些方法雖然有一定效果，但效率有限且短暫，無法徹底解決長期累積的甲醛問題。對此，謝雯伶醫師指出：「首先，源頭控制很重要。選購符合法規、低甲醛的家具，並避免在孩子房間使用強力清潔劑或芳香劑。接著室內裝修後，務必開窗進行長時間通風，加上風扇或空調更好（裝修完甲醛揮發至安全水平的時間約為3至6個月），讓有害氣體釋出。」

然而，她也提醒：「單靠開窗可能無法有效改善空氣品質，選擇具備主動偵測並分解甲醛、過濾微粒、除菌除臭等多功能的空氣清淨設備，才能提供全方位的健康防護。」不過一般市售空氣清淨機或是標榜寵物功能清淨機無法真正做到分解甲醛，只能吸附在濾網上，等到吸附飽和時有可能再度釋出。謝雯伶醫師強調：「選擇具有甲醛『分解』功能的空氣清淨機」，而非單純的「吸附」功能，才能避免忘記更換濾網導致二次污染。

▲Dyson強效極靜甲醛偵測空氣清淨機BP04正是專為家有嬰幼兒與過敏族群的家庭設計。

對有嬰幼兒與過敏族群的家庭來說，謝雯伶醫師認為理想的室內空氣條件，需要良好的通風與適當濕度控制，以及穩定的潔淨狀態，塵蟎、黴菌、花粉等過敏原和甲醛等揮發性物質濃度盡可能趨近於零」，如果能夠有一台24小時運行、且安靜不打擾孩子睡眠的空氣清淨機，是幫助維持理想條件的重要方式。她強調「空氣清淨機能否有效去除甲醛等刺激物、過濾病毒、細菌等感染源，以及塵蟎、黴菌等過敏原，十分關鍵。」而不僅專業且是母嬰與寵物友好的Dyson 強效極靜甲醛偵測空氣清淨機BP04正是專為家有嬰幼兒與過敏族群的家庭設計。

Dyson消滅甲醛空氣清淨機如何有效應對甲醛危機

Dyson強效極靜甲醛偵測空氣清淨機BP04擁有獨特的SCO甲醛催化濾網催化氧化過程，能將甲醛分解成水與二氧化碳分子，永久無需更換濾網，實現長效且持續的甲醛清除；這不僅有效解決甲醛可能殘留長達15年的長期困擾，還能避免傳統濾網的飽和問題，持久保持空氣的潔淨。固態甲醛感應器能夠準確監控以及數字顯示甲醛濃度，並以氣流調整淨化速率，實現精準空氣管理。而全機密封更讓吸入的髒空氣過濾分解為潔淨空氣，有害物質與病菌不溢出，謝雯伶醫師也認可這樣的智能設計：「全機密封設計能確保過濾掉的細懸浮微粒與病毒顆粒不會從機器縫隙洩漏出去造成人體危害。而內建的智能感應器能監控CO₂濃度，當空氣中二氧化碳偏高時，也能提醒家長改善通風。」

▲固態甲醛感應器能夠準確監控以及數字顯示甲醛濃度，並以氣流調整淨化速率，實現精準空氣管理。

Dyson強效極靜甲醛偵測空氣清淨機BP04 助您守護呼吸健康

在日常使用中，不僅能夠即時分解新裝修散發的甲醛氣體，還能夠有效處理生活中的常見甲醛釋放源，如清潔劑和家具，謝雯伶醫師說明，Dyson BP04空氣清淨機SCO甲醛催化濾網不會像一般濾網一樣飽和失效，就不會陷入空氣品質下降危及健康而不自知的窘境。此外，HEPA 13等級濾網與富鉀碳濾網的搭配，還可同時解決過敏原、黴菌孢子、室內有害氣體與異味等問題，進而減少呼吸道過敏、夜間咳嗽或氣喘的發作頻率，為家中嬰幼兒及每一位成員提供全天候的呼吸保護。

▲謝雯伶醫師說明，Dyson BP04空氣清淨機SCO甲醛催化濾網不會像一般濾網一樣飽和失效，就不會陷入空氣品質下降危及健康而不自知的窘境。

更有錐形氣流聚合技術長距離氣流吹送超過10公尺做到真正的全室循環，而非只清淨到機器周圍的空氣，最強風力僅56dBA的聲功率，這一切功能合一於Dyson強效極靜甲醛偵測空氣清淨機BP04，連大家都不知道的室內空污染問題都幫忙解決，讓謝雯伶醫師大讚「這種『主動管理式』的空氣清淨機，更貼近現代家庭的需求，尤其對有小孩的家庭來說，讓家長少一分擔心，多一分保障。」