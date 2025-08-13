黃國昌轟郭智輝講垃圾話立刻下台　再嗆莊瑞雄：提可笑問題凸顯無知

▲黃國昌13日上午結束第4場「核三延役公投」電視意見發表會接受媒體聯訪。（圖／民眾黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對經濟部長郭智輝昨答詢稱「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他（指恆春半島居民）要不要支持（核三延役）？」民眾黨主席黃國昌今（13日）批評，憑什麼用這口氣講出這種垃圾話？請行政院長卓榮泰要求郭智輝公開道歉、立刻下台。至於民進黨立委莊瑞雄稱核三重啟後就是核一、核二，黃國昌則說，莊瑞雄的質疑，答案就在民進黨官方文件中，怎麼民進黨的人對官方文件讀都沒讀？如果連現實狀況都搞不清楚，提出這麼可笑問題，只是凸顯自己的無知。

國民黨立委蘇清泉昨就恆春半島4鄉鎮民調顯示75%居民贊成核三延役質詢郭智輝，郭回應「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？」周春米發文回擊，「郭智輝部長，你錯了！恆春半島的居民，四十年來在第一線與核三廠共存，承受的是不安與風險，從來不是特權與好處」。

對此，黃國昌13日受訪表示，他昨天傍晚看到郭智輝發言，非常憤怒，因此在臉書發文要求郭智輝立刻下台，「請你立刻下台」，請卓榮泰要求郭智輝公開道歉、立刻下台。黃國昌質問郭智輝，請問你是大老闆，可以這樣污辱屏東鄉親、枋寮鄉親？這些鄉親或許沒有郭大董事長賺的錢多，但每位都是善良、純樸、努力的台灣人，憑什麼用這口氣講出這種垃圾話？

有關莊瑞雄今受訪表示，現在拿出民調說核三周邊7成贊成核三留著？這就胡說八道，把屏東、恆春人說得像好喜歡核廢料，核三是潘朵拉的盒子，重啟了接下來是核一、核二；黃國昌不是要給新北更好的選擇？屏東也要一個更好的選擇，不能只有新北、台北好，全台灣各地要共好，將心比心。

黃國昌回應，莊瑞雄從立院提出質疑到今天提出質疑，答案就在民進黨官方文件中，怎麼民進黨的人對官方文件讀都沒讀？核一、核二不是單純進入除役階段問題，核二最嚴重問題是，燃料池已經塞滿燃料棒，反應爐裡的燃料棒退都退不出來。

黃國昌指出，這些問題事實上在他2016、2017年擔任北海岸立委時，就一直告訴民進黨政府，不要只做室外乾貯，要做室內乾貯，然時任行政院長林全答應他，現在已經2025年，請問民進黨政府，核二室內乾貯在哪？

黃國昌批評，民進黨8年怠惰不作為，連高階核燃料棒選址，過去8年全部在睡覺，到今年經濟部能源署才花2000萬請學者研議相關作業及跟民眾溝通的計畫，請民進黨委員認真點，如果連現實狀況都搞不清楚，提出這麼可笑問題，只是凸顯自己的無知，跟利用人民相互對立跟衝突，來迴避政府應該肩負的責任。