新北警誤擊民眾判無罪　死者姑嗆殺法官「有診斷不會判死刑」

▲張姓警員徒步追逐拒檢車輛時，開槍誤擊後座乘客致死。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新北市張姓警員3年前為追捕可疑車輛連開3槍，誤將後座鍾姓男子擊斃，法院認為用槍時機合理無過失，判張警無罪，鍾男的姑姑深感不滿，打電話到法院說：「我現在最想殺掉的就是審判長」，並聲稱已有醫生診斷證明，「這樣殺人是不是就不會判死刑？」台北地檢署13日依妨害公務、恐嚇等罪起訴。

張姓警員2022年3月10日晚間，在新北市中和區執行巡邏勤務時，在中正路與錦和路口發現男子林佑儒駕駛的賓士車懸掛假車牌，但要準備攔查時，林佑儒拒絕停車受檢，反而加速逃離，途中擦撞其他車輛，張姓警員下車追逐過程中，自後方連開3槍，其中1槍擊中後座鍾姓男子頭部致死。

張警被依過失致死罪嫌起訴後，法院認為，林佑儒一路高速駕車，警察已盡量朝下往輪胎處射擊，用槍時機符合警械使用條例相關規範，屬合理使用，且已注意勿傷及致命之部位，並未逾越必要程度，案件一路上訴到最高法院，張警在2024年9月間獲判無罪確定。

死者鍾男的姑姑不甘心，尋求再審翻案，2024年11月15日打電話到高院刑事庭，向接聽電話的書記官說：「我已經找好黑道買好槍了，我現在最想殺掉的就是審判長，這個案子我還不是最想殺那個開槍的警察，我有去看醫生，我有診斷證明，現在這樣殺人是不是就不會判死刑？如果審判長承認自己判錯，開始再審，我還可以原諒他。」

北檢檢察官認為，鍾男姑姑以加害生命、身體安全脅迫審判長開啟再審，同時觸犯了公務員執行職務實施強暴脅迫的妨害公務罪，以及恐嚇罪，因此依法將鍾男姑姑提起公訴。