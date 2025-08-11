　
地方 地方焦點

池上警大坡部落豐年祭宣講反詐與交安　帥警「公主抱」成焦點

▲警員薛有博「公主抱」成焦點。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲警員薛有博「公主抱」成焦點。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣池上鄉大坡部落於日前舉行一年一度的豐年祭，現場不僅有歌舞、傳統祭儀與美食，關山警察分局池上分駐所更把握民眾齊聚的機會，於活動中推動反詐、識詐及交通安全宣講，讓節慶氣氛中多添一分實用知識與安全觀念。

宣講活動由池上分駐所所長蔡欣妤親自站上舞臺，向在場民眾講解「打詐儀錶板」的重要數據，並強調「酒駕零容忍」的政策。蔡所長以淺顯易懂的方式，舉例近期常見詐騙手法與酒駕事故案例，提醒大家不僅要保護財產安全，更要守護自己與他人的生命安全，贏得現場民眾陣陣掌聲。除了專業宣講，現場最吸引目光的，莫過於警員薛有博。

21歲的薛員，憑藉陽光帥氣的外表與親切笑容，迅速成為部落民眾口中的「焦點警草」。由於他平時有健身習慣，結實的身材讓不少民眾興起拍照留念的念頭，甚至有熱情的部落青年直接跳上前，要求體驗「公主抱」合影。薛員展現好體力笑著配合，逗得現場民眾笑聲不斷，氛圍熱烈又溫馨。

關山警察分局表示，豐年祭不僅是部落的重要文化盛事，也是推廣警政工作的好時機。這次活動特別將反詐與交通安全結合文化節慶，希望將安全觀念深植人心，守護每一位居民的財產與生命。

08/10 全台詐欺最新數據

404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

