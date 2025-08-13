金建希入獄後悲憤拒食！羈押前曝心聲「花無百日紅」　嘆喪失權力

▲南韓前第一夫人金建希6日前往接受特檢組偵訊調查。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅的妻子金建希，因涉嫌炒股、干涉黨內選舉提名、透過「乾津法師」全盛培從統一教核心人物收賄等，遭到特檢組偵辦，最後於昨（12）日晚間被法院裁定羈押，送進首爾南部看守所，展開機智牢房生活。消息指出，金建希入獄後氣到食不下嚥，且更向媒體感嘆，「花無百日紅！」

根據韓媒《中央日報》，儘管先前有媒體透露，金建希被分配住進3坪大的單人房，不過又有其他消息進一步證實，金建希在首爾南部看守所入住的單人房其實僅1.9坪大（6.56㎡），在進行體檢和簡短的面談確認個人資料後，她拿到海洋綠色、收容編號為4398的囚服，穿上囚服後依規定拍攝入監照。

同時，金建希取得獄方所分配的內衣、毛巾、牙刷、餐盤、塑膠餐具後，便前往僅1.9坪大的單人房，內有摺疊式床鋪、毛毯、置物架、電視、書桌兼餐桌、洗手台、馬桶，這個機智牢房生活可謂是過得相當舒心，且每天能有1個小時做運動。

▲尹錫悅、金建希鶼鰈情深，如今雙雙入獄。（圖／達志影像／newscom）

至於洗澡，則是前往看守所內的公共澡堂，不過考量其「前總統夫人」的身分，獄方會特別錯開金建希和其他受刑人的洗澡時間。

而今天的第一頓早餐，獄方則是提供麵包加草莓果醬、牛奶、香腸、沙拉，晚餐則是提供蔬菜拌飯、煎蛋、涼拌黃瓜、蘿蔔纓辛奇，非常美味且經濟實惠。不過，《中央日報》引述消息人士的說法透露，金建希入獄後竟然「拒絕吃飯」。

根據韓媒《朝鮮日報》，其實金建希方面人士12日前往首爾中央地方法院出席羈押庭審查時，便在法庭上感嘆道，「花無百日紅」（韓文說法：花無十日紅），表示金女士所擁有的花如今都已凋謝。據悉，尹錫悅自從4月遭到罷免下台後，金建希便跟著喪失第一夫人的頭銜。

▲首爾看守所菜色曝光。（圖／翻攝自YouTube）

金建希涉嫌透過政治掮客明泰均無償提供民調，介入2022年補選、2024年國會議員選舉（總選）國民力量黨內候選人提名。對此，金建希方面人士喊冤，表示金建希根本難以發揮如此龐大的影響力。

該名人士舉前總統辦公室人事秘書官李元模為例，李與尹錫悅關係親近，原本以預備候選人之姿打算代表國民力量參選首爾市江南區乙（容易當選的傳統票倉）的國會議員，然而最終卻只能被安排競選京畿道龍仁市甲選區的國會議員。

►韓前總統夫人羈押！今早第一餐「超健康菜色」曝 躺3坪單人房追劇