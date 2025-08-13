韓前總統夫人羈押！今早第一餐「超健康菜色」曝　躺3坪單人房追劇

▲南韓前總統夫人金建希慘遭羈押，送進首爾南部看守所。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月因發布緊急戒嚴、派遣軍警封鎖國會等而被彈劾罷免入獄。如今，其妻子金建希也因收賄、干涉選舉、炒股等多項罪嫌而遭特檢組偵辦，最後法院昨（12）日晚間簽下羈押令狀，成為南韓憲政史上首位「與前總統同時入獄」的前第一夫人。韓媒透露，金建希不僅沒冷氣吹，早餐也相當寒酸。

根據韓媒《朝鮮日報》，金建希案特檢組指揮檢察官閔中基向法院聲請羈押後，首爾中央地方法院部長法官鄭宰旭12日上午召開羈押庭，開庭時間長達4個小時25分鐘，金建希以一襲黑色西裝出庭。然而，因為金建希在庭上一概否認罪嫌，因此法官最後於晚間決定簽下羈押令狀，理由是擔憂金建希湮滅證據。

▲首爾看守所菜色曝光。（圖／翻攝自YouTube）

金建希在結束開庭後，搭乘法院專車前往位於首爾市九老區的首爾南部看守所等候審理結果，此時的她被發現戴黑色粗框眼鏡，對於記者提問則保持沉默。報導指出，由於首爾南部看守所內的嫌疑人等候室並未安裝冷氣，因此金建希靜候審理結果時只能吹電風扇。當法官裁定羈押時，金建希旋即被移送至收容棟內的單人房。

首先，獄方須先確認金建希的姓名、身分證號碼、住所地址、家族成員等，並進行詳細的體檢。在換下出庭時的黑色西裝後，她身穿海洋綠色的短袖囚服，有鈕扣、且上衣配有口袋，依照慣例拍攝入監照。

考量到「前第一夫人」身分，她被分配到3坪大的單人房，配有摺疊式棉被、洗手台、電視、置物架等。

▲瑞希建設的會長透露，曾贈送項鍊給金建希。（圖／達志影像／美聯社）

牢房裡的電視，則可收看KBS1、MBC、SBS、EBS1等4個電視頻道，從上午9時至中午12時可收看頻道直播，中午12時至下午1時須收聽由矯正當局製作的相關教化廣播，下午1時至4時又可收看各頻道，且從下午4時可以連續3個小時收看韓劇，包括《未知的首爾》等，享受快樂的牢房追劇人生，電視直播至晚間9時結束。

《朝鮮日報》也公開金建希入獄第一天的菜單。第一頓的早餐，吃的是麵包配草莓果醬、牛奶，價格約為1733韓元（約新台幣38元），相當經濟實惠。觀察首爾南部看守所公開的8月份菜單，周三早餐是草莓果醬麵包、牛奶、香腸、蔬菜沙拉；午餐則是豬肉辛奇（韓式泡菜）鍋和餃子、炒南瓜蝦；晚餐則是涼拌黃瓜、蔬菜拌飯、煎蛋、蘿蔔纓辛奇，最後點心則是水果杯，相當健康。

▲南韓前第一夫人金建希12日前往首爾中央地方法院出庭，結束後低頭沉默。（圖／路透）

根據《韓聯社》，部長檢察官閔中基執掌指揮金建希案特檢組以後，在短短42天內成功達到羈押金建希的目標。羈押令狀指出，金建希涉嫌操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價獲利、透過政治掮客明泰均介入選舉、透過「乾津法師」全盛培從統一教核心人物收受鑽石項鍊和香奈爾名牌包，不過目前特檢組尚未搜到項鍊和名牌包。

至於首爾楊平高速公路預定路線變更疑雲等，更成為特檢組下一個偵辦的目標。隨著金建希遭到羈押入獄，先前否認涉案的相關核心人物可能會改變證詞或供述。另外，金建希早年成立的美術策展公司COVANA CONTENTS是否受企業贊助、金建希是否不當介入總統辦公室和官邸遷移的過程，以上疑雲則尚未正式進入偵辦階段。

