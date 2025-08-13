赴日注意！東京麻疹病例飆增「去年3倍」　逢連假疫情恐再加劇

▲東京麻疹疫情爆發，今年確診數已達去年的3倍之多。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本近期爆發麻疹疫情，其中東京的確診病例數急速攀升。根據東京都統計，截至7日，2025年已累計28例，遠超2024年全年僅10例的紀錄。由於麻疹傳染力極強，加上正值盂蘭盆節旅遊與返鄉潮，當局已全面拉高警戒。而國人若有意赴日旅遊，也務必注意。

根據《讀賣新聞》報導，麻疹是由麻疹病毒引起的急性傳染病，典型症狀包括39度以上高燒與全身紅疹，除飛沫傳染外，還能透過空氣擴散，傳染性極高。醫界普遍認為，完整接種兩劑疫苗是預防感染的最佳方法。

東京都防疫課指出，過去10年內，2019年曾爆出124例疫情，是最高紀錄；疫情期間人流受限，2020年病例驟減至2例，2021與2022年甚至歸零。不過隨著行動限制解除，2023與2024年均回升至10例，今年則在5月突破2位數。

專家分析，今年病例激增可能與國際旅行復甦有關，包含海外旅客與返國人士將病毒帶入日本，進而導致本土感染。7月17日，東京一名40多歲男性確診，8月5日與其同住的10多歲女兒也染疫，兩人皆無出國紀錄。

東京都已透過官方社群帳號呼籲民眾及早接種疫苗，一旦出現疑似症狀，務必盡快就醫。

除了東京，福岡縣也通報新增病例，一名40多歲男性8月4日發燒就診後確診麻疹，然而該名患者無海外旅遊史，疫苗接種情況不明。他曾在8月3日晚間7時至11時，出入新宮町的「玉屋新宮店」柏青哥店。

福岡縣提醒，曾在同時段造訪該店的民眾若出現疑似麻疹症狀，應先電話聯繫醫療機構，再盡快就診。