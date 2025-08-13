快訊／敲定訪日行程　南韓：李在明訪美前「趕場」會晤石破茂！

▲日本首相石破茂、南韓總統李在明6月17日在加拿大G7會場展開日韓會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明將於23至24日先行訪問日本東京，與日本首相石破茂進行日韓領導人會談，並共進晚宴。之後，李在明啟程前往美國。南韓總統辦公室表示，此行除了強化日韓及美日韓三方合作外，也盼藉由重啟穿梭外交深化兩國領導人的友誼與互信，並就地區與全球議題廣泛交換意見。

根據韓媒《News1》，南韓總統辦公室發言人姜由楨今（13）日下午召開簡報會議，指出李在明打算在出訪美國會晤川普之前，預計23至24日訪問東京，與石破茂進行會談與晚宴。姜由楨表示，李在明、石破茂今年6月同意儘快重啟「穿梭外交」，此次會晤也期盼進一步鞏固雙方聯繫與信任基礎。

姜由楨表示，會談將聚焦鞏固日韓未來合作基礎，同時加強日韓及美日韓三方在安全與經濟領域的協作，並就維護印太地區和平穩定、應對地區及全球挑戰等議題坦誠交換看法。

至於先前外界關注的對美、對日特使派遣問題。姜由楨指出，隨著李在明確定出訪日本與美國，先前研議與協調的特使團派遣計畫自然不再推動。據悉，李在明預計24日（南韓時間）至26日（美國時間）出訪美國，並於25日會晤川普。