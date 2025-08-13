　
國際

南韓首都圈「極限暴雨」！仁川一小時降雨149mm　鐵道淹水停駛

▲▼南韓首都圈13日降下暴雨，首爾清溪川管制進出。（圖／VCG）

▲南韓首都圈13日降下暴雨，首爾清溪川管制進出。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

受到今年第11號颱風楊柳與北太平洋高氣壓所帶來的高溫濕熱空氣，加上從北方南下的乾燥空氣，在南韓形成一道狹長的滯留鋒面，今（13）日為南韓首都圈帶量瞬間暴雨，光是仁川德積島一個小時內就降下逼近150mm的雨量，再度打破今年夏季時雨量新紀錄，而京畿道北部部分鐵路與電車路線因淹水而停駛，政府發出土石流警報。

根據《韓聯社》，南韓首都圈地區（首爾、仁川、京畿道）13日降下時雨量超過100mm的「極限暴雨」，光是仁川市甕津郡德基島（德基面北里）從13日上午8時14分至上午9時14分的時雨量便達149.2mm，打破本月3日全羅南道咸平郡（147.5mm）、務安郡（142.1mm）的豪雨紀錄，成為扣除颱風登陸以外的歷年最強豪雨。

設置在京畿道高陽市德陽區玄川洞的自動氣象站（AWS）統計，從13日上午11時至中午12時的降雨量高達105mm；而首爾市恩平區、京畿道金浦市的時雨量則各為103.5mm和101.5mm。至於首都圈其他地區，則是降下時雨量30至80mm的集中豪雨。

南韓氣象廳光是從13日起至下午1時45分為止，便發送「緊急災難簡訊」高達27次。同時，仁川市中區雲南洞則於清晨5時39分傳出住宅與鄰近道路淹水的災情，仁川市內的彌鄒忽區、西區、桂陽區、南洞區也傳出有住宅淹水。

也因此次強烈暴雨導致首都圈部分鐵軌淹水。因此，韓國鐵公社13日宣布京義中央線、郊外線、京元線部分區間停駛。另外，首爾市從13日凌晨起針對清溪川、安養川等市內29條河川進行出入管制。

08/12 全台詐欺最新數據

542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日韓要聞 極限暴雨 南韓首都圈 仁川 首爾

