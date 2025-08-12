LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」　上班族崩潰：工作全斷線

▲LINE網頁版將於9/22起正式停用。（圖／取自LINE官方）

文／鏡週刊

上班族哀號一片！全台最多用戶使用的通訊軟體 LINE今（12）日丟出震撼彈，宣布將於9月22日終止Chrome版服務。消息一出，立刻在社群引發熱議，許多上班族驚呼「唯一的聯絡方式沒了！」更有人哀號，公司電腦系統老舊或政策限制，根本無法安裝電腦版，未來工作、公私聯繫恐怕全面受影響。

LINE在官網公告中指出，為了「妥善分配經營資源」，將於 9月22日全面終止Chrome版服務。屆時，用戶若要在手機以外的裝置使用LINE，只能改下載PC版軟體，或透過智慧型手機登入。

官方強調，此過程不會要求任何個資，也不會推薦其他服務，呼籲用戶務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

▲許多公司政策或老舊系統無法安裝 PC 版 LINE，Chrome 版成為唯一解方，如今即將關閉。（翻攝自官網）

公告一出，立刻在Threads掀起討論，不少上班族留言表示，公司禁止安裝程式或使用手機，Chrome版是唯一能及時回覆訊息的工具，如今宣布終止，完全措手不及。

有網友哀嘆：「公司電腦還是 Windows 7，根本裝不了PC版」、「我平時不能頻繁拿手機，Chrome版是唯一救命方式」、「以後要用模擬器才行」、「公私事全亂套了」。

不少人指出，公司電腦作業系統過舊或政策封鎖，導致PC版LINE無法安裝，Chrome版因此成為最後的救援選項，如今這條路也被封死，只能另尋替代方案。也有人在討論串中焦急詢問：「有沒有其他方式能在電腦上用LINE？」



