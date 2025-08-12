　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」　上班族崩潰：工作全斷線

▲▼LINE。（圖／取自LINE官方）

▲LINE網頁版將於9/22起正式停用。（圖／取自LINE官方）

文／鏡週刊

上班族哀號一片！全台最多用戶使用的通訊軟體 LINE今（12）日丟出震撼彈，宣布將於9月22日終止Chrome版服務。消息一出，立刻在社群引發熱議，許多上班族驚呼「唯一的聯絡方式沒了！」更有人哀號，公司電腦系統老舊或政策限制，根本無法安裝電腦版，未來工作、公私聯繫恐怕全面受影響。

LINE在官網公告中指出，為了「妥善分配經營資源」，將於 9月22日全面終止Chrome版服務。屆時，用戶若要在手機以外的裝置使用LINE，只能改下載PC版軟體，或透過智慧型手機登入。

官方強調，此過程不會要求任何個資，也不會推薦其他服務，呼籲用戶務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

許多公司政策或老舊系統無法安裝 PC 版 LINE，Chrome 版成為唯一解方，如今即將關閉。（翻攝自官網）

▲許多公司政策或老舊系統無法安裝 PC 版 LINE，Chrome 版成為唯一解方，如今即將關閉。（翻攝自官網）

公告一出，立刻在Threads掀起討論，不少上班族留言表示，公司禁止安裝程式或使用手機，Chrome版是唯一能及時回覆訊息的工具，如今宣布終止，完全措手不及。

有網友哀嘆：「公司電腦還是 Windows 7，根本裝不了PC版」、「我平時不能頻繁拿手機，Chrome版是唯一救命方式」、「以後要用模擬器才行」、「公私事全亂套了」。

不少人指出，公司電腦作業系統過舊或政策封鎖，導致PC版LINE無法安裝，Chrome版因此成為最後的救援選項，如今這條路也被封死，只能另尋替代方案。也有人在討論串中焦急詢問：「有沒有其他方式能在電腦上用LINE？」


更多鏡週刊報導
真「藍帶豬排」？切開野豬驚見詭異藍色肉塊　專家揭恐怖真相
馬桶蓋一掀驚見「1生物泡水」嚇瘋　她腿上現神祕傷痕！500萬網友警告：去急診打針
楊柳颱風海警生效！各地明停班課機率曝光　「2地暴風侵襲率」衝到99%

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳明天清晨觸陸「傍晚台南出海」　降雨趨勢曝
太貴被罵翻！台中海洋館試營運票房慘兮兮　公開8大展區吸客
快訊／台積電配息升至5元　董事會核准資本支出6198億元
LIVE／明5縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明
快訊／詐助理費431萬！戴寧判刑確定
快訊／楊柳颱風增強　陸上警戒範圍擴大至10縣市
快訊／台東縣宣布8／13停班停課
快訊／印尼發生規模6.3強震　深度僅10km

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」　上班族崩潰：工作全斷線

蘋果AirPods傳將支援「即時翻譯」功能　iOS 26測試版現端倪

Siri大改版即將上線！一句話就能叫車、購物、回留言

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」　上班族崩潰：工作全斷線

蘋果AirPods傳將支援「即時翻譯」功能　iOS 26測試版現端倪

Siri大改版即將上線！一句話就能叫車、購物、回留言

裕民上半年EPS1.04元　下半年穀物與鋁礬土量增、西芒杜提前量產

添好運8月港點吃到飽店舖再增1家　大直美麗華店下周一提供服務

推動偏鄉科學教育　美光基金會女工程師啟發女性高科技生涯

台灣銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」！關鍵一秒能救命

你的「緊張開關」什麼時候會被打開？超準心測揭密

快訊／楊柳逼近恐有落石！台9線金崙多良間南下車道交管

狀元韋宏亮是有趣的投手　橫田久則找個好時機「開箱」

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務　房客讚：真的舒壓

楊柳颱風逼近　黃偉哲前往七股西寮視察防災整備：全力守護居民

楊柳明天清晨觸陸、傍晚台南出海　最快周四解除海陸警

【小貨車沉沒】澎湖女漁民「加速倒車」衝入海中

3C家電熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

AirPods傳將支援「即時翻譯」功能

Siri大改版將支援更多第三方App

iPhone 17發表會日期曝光！

TAA國際HI-END音響展搶先看！

輝達顯卡無預警單賣！　網怒轟「台灣商家」就是最大黃牛

LINE宣布11月起將封鎖舊機型傳訊功能

S.H.E代言 M+ 向美、中、韓宣戰

Google最新彩蛋「能抓151隻寶可夢」　1步驟超重要！

iPhone螢幕玻璃全面「美國製造」

FB上互搜就變...「建議好友」？

Sony RX1R III登場

蘋果砸6,000億力拼美國製造

剛宣布停產！Chromecast爆全球災情

更多熱門

相關新聞

天氣超好為何要發颱風警報？氣象署解釋：別再誤解

天氣超好為何要發颱風警報？氣象署解釋：別再誤解

中颱楊柳來勢洶洶，預計明（13日）登陸台東穿越南台灣，目前氣象署海陸警齊發，呼籲花東及高屏嚴加戒備。由於台灣多處今（12日）仍感受不到風雨，不好民眾好奇「明明天氣就很好，為什麼要發颱風警報？」對此氣象署說明，颱風警報發布的時機都會提前，目的就是讓大家做好防颱準備。

邱佩琳作證揭偵辦京華城疑洩密　柯文哲再轟檢

邱佩琳作證揭偵辦京華城疑洩密　柯文哲再轟檢

昔往外遇離婚！苦苓遭酸民攻擊30年　罕見火大開嗆

昔往外遇離婚！苦苓遭酸民攻擊30年　罕見火大開嗆

楊柳颱風恐以「強度巔峰撞台灣」！1走向南部慘了

楊柳颱風恐以「強度巔峰撞台灣」！1走向南部慘了

林岱樺傳訊住持　「老公、真想讓大人抱抱」

林岱樺傳訊住持　「老公、真想讓大人抱抱」

關鍵字：

LINEChrome鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面