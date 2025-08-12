百萬G奶YTR曝以前是OL　業績冠軍轉變寫真女星

▲日本寫真女星兼YouTuber東雲海。（圖／翻攝@sinonome_umi）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本寫真女星兼YouTuber東雲海（東雲うみ）擁有G罩杯及臀圍100公分的銷魂美尻，極品身材吸引許多粉絲關注。東雲海近日在節目上分享，她轉行前擔任銷售，甚至拿過業績冠軍。

據《Sponichi Annex》報導東雲海日前深夜現身電視節目《二軒目どうする？～ツマミのハナシ～》，親自分享自己踏入演藝圈及成為寫真偶像的過程。她透露，自己在大學畢業後，原本是在商社任職，主要負責銷售攝影器材，甚至還曾拿下業績冠軍。

談到進入演藝圈的契機，東雲海坦言，因為熱愛偶像文化，曾短暫擔任偶像經紀人，負責宣傳工作。正是在這段期間，她萌生了自己也想成為藝人的念頭。

▲▼東雲海透露，她以前是OL。（圖／翻攝@sinonome_umi，下同）



至於為何選擇寫真領域，東雲海解釋，自己覺得歌唱和舞蹈起步較晚，演技方面也還不夠成熟，因此思考自身優勢，最後決定以身材作為突破口。她回憶，當時有經紀公司透過社群平台聯繫她，這才開啟了她的寫真女星之路。她也笑說，這次算是被「半路挖角」加入演藝事業。

東雲海目前已入行4年，憑著獨特魅力與親和力，在日本寫真圈累積高人氣。她坦言，自己一路走來經歷了多次轉折，也感謝過去的職場經驗，讓她在演藝圈更能發揮自信。