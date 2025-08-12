　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊柳颱風逼近！卓榮泰視導災害應變中心　下令各部會提高警覺

▲▼行政院長卓榮泰視察中央災害應變中心。（圖／記者黃國霖攝）

▲行政院長卓榮泰視察中央災害應變中心。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者陶本和／台北報導

中颱楊柳逐漸逼近台灣，行政院長卓榮泰今晚（12日）前往中央災害應變中心視導第3次工作會報，並與高雄、台南、嘉義、屏東、台東、花蓮等縣市正副首長視訊連線，關心地方應變整備。卓榮泰表示，明（13）日至後天上午是颱風最嚴峻時段，中南部及東部山區將成降雨熱區，相關部會務必提高警覺、隨時掌握災情，並請國防部即時配合地方需求，投入支援力量。

卓榮泰指出，南部多處民房與公共設施仍在丹娜絲颱風及0728豪雨後修復中，屋頂多以帆布覆蓋、水電系統脆弱，通訊基礎也僅靠臨時設備支撐，行政團隊必須在這脆弱基礎上投入更多關注與力量，避免二次災害。他要求內政部加強宣導並適時進行疏散撤離，確保收容場所與設備到位；農業設施、光電板等正在修繕或暫置設施，必須提前加固。

依目前路徑研判，颱風中心可能於台東登陸，東部雨量恐相當驚人。卓榮泰提醒，東部與中南部山區土壤含水量已高，易發生崩塌，農業部與交通部需加強災害潛勢地監控並及早啟動避難措施。針對花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游新生堰塞湖，他要求農業部、經濟部密切監測壩體並研擬疏導引流方案，以專案方式解決。

此外，他關注颱風對民生物價與養殖業的衝擊，指示農業部加強穩定蔬果價格，並請台電協助養殖業者建立穩定微電網，減少停電影響。

卓榮泰最後感謝中央與地方防災人員承擔雙重任務，既要處理上次災損修復，又要面對楊柳颱風防災挑戰，期盼齊心度過本次侵襲。

▲▼行政院長卓榮泰視察中央災害應變中心。（圖／記者黃國霖攝）

08/11 全台詐欺最新數據

522 2 6584 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署最新說明

屏東東港安泰醫院13日開颱風特別門診

屏東縣政府宣布屏東縣明（13日）停班停課，東港安泰醫院開設颱風特別門診，不放假為民眾服務。

楊柳颱風影響阿里山林鐵停駛公告

楊柳開眼衝刺穿台　「破壞性強風」將出現

林岱樺逼問普發現金時程　卓榮泰：9月前不可能

2大外送平台明天暫停9縣市外送

颱風防災台灣卓榮泰警報

