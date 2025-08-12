　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳一路增強直撲台「2條件讓殺傷力更大」！粉專：暴風圈將擴大

▲▼ 。（圖／翻攝自FB觀氣象看天氣）

▲楊柳持續增強。（圖／翻攝自FB觀氣象看天氣）

記者施怡妏／綜合報導

中颱楊柳來勢洶洶，預計明（13日）登陸台東穿越南台灣，目前氣象署海陸警齊發，呼籲花東及高屏嚴加戒備。天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，楊柳颱風有了水氣、高海溫的支持，在經過台灣之前，持續增強，勢必會以巔峰之姿侵襲台灣，對花東、南部構成嚴重威脅。

天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，楊柳颱風目前正努力捲眼，明（13）天中午從台東登陸前，將經過高海洋熱含量（OHC）的海域，由於目前楊柳自身的強度夠強，風切的干擾已逐漸減弱，「預計在通過高OHC海域時對流爆發將更猛烈，強度也將持續增強」，若再登陸前來得及開眼，勢必將以巔峰之姿侵襲台灣。

另一天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，隨著環境逐漸改善，加上充足水氣與高海溫的支持，楊柳颱風的環流結構已明顯趨於完整。與先前出現的結構不對稱狀況相比，目前一路增強，將以最強勢態登陸台灣，花東及南部地區首當其衝，面臨嚴重的威脅。

粉專提醒南台灣、台東、南花蓮的朋友，做好防颱準備，尤其西南沿海地區也要特別留意風雨變化。粉專強調，楊柳移動速度很快，從接近、穿越、離開，大約12小時左右，「請務必以最高規格做好防颱措施！強度逐漸增強中，暴風圈將擴大！」

氣象署指出，根據最新資料顯示，楊柳颱風中心目前在台東東南東方海面，向西北西轉西北移動，同時颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，其暴風圈預計明天上午觸陸，颱風中心則在明天中午前後，從台東一帶登陸。

08/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

LIVE／明5縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明

LIVE／明5縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明

楊柳颱風持續進逼，中央氣象署發布最新風雨預報，預測屏東縣（濱海鄉鎮、恆春半島）、花蓮縣、台東縣風力已達停班課標準；雨量部分，嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區24小時雨量將達到停班課標準。至於是否停班課，由各縣市政府決策公布為準。《ETtoday新聞雲》將直播氣象署記者會，供民眾了解颱風最新動態。

即／楊柳逼近東部地區！　台東縣宣布8／13停班停課

即／台大實驗林「3大園區」預警性休園

楊柳「不會被護國神山」破壞太多！粉專：別低估風勢

桃源ㄧ家5口墜谷14天　消防局宣布停止搜救

