安平開台天后宮做16歲成年禮　巴拉圭大使之子將參加體驗古禮

▲安平開台天后宮「做16歲」成年禮將於8月24日登場，巴拉圭大使之子也報名參加。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平開台天后宮將於8月24日遵循古禮舉辦「做16歲」成年禮，今年特別的是，巴拉圭駐華大使羅艾黎的兒子也報名參加，將親自體驗跪奉茶敬父母、跪爬出鳥母宮等傳統科儀，象徵「轉大人」，活動還結合五大洋行巡禮、射箭、擲壺及遊艇啟航，讓參與者深入認識台南400年歷史與文化。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，今年成年禮將帶領學子向眾神參拜、向父母敬奉熱茶表孝心，最後出鳥母宮，寓意邁向人生新階段。隨後展開「成功啟航～開啟府城貿易的源頭」系列活動，透過體驗方式傳遞台南文化底蘊。

安平天后宮總幹事林國明指出，安平開台天后宮做16歲古禮已傳承逾40年，近年來海外人士參與人數逐年增加。今年更有巴拉圭大使之子跨海體驗，成年禮不僅是尊親敬神的實踐，也融入歷史文化洗禮，象徵承擔「愛家、愛國」的責任，未來無懼挑戰、乘風破浪。

活動當天上午，參與者將到天後宮拜媽祖及文昌帝君、戴狀元帽跪爬出鳥母宮，再到安平觀音亭、廣濟宮及安平古堡參拜與祈福。下午則進行五大洋行巡禮及傳統文人遊戲，最後搭乘遊艇啟航，寓意展開人生新航程。

此外，記者會中，安平天后宮也致贈8萬元贊助新南國小女子軟式網球隊出國比賽。校長魏萬能表示，該隊3月在全國青年杯奪下國小女子甲組冠軍，將代表台灣於8月14日至21日前往日本山梨縣參加第34屆山中湖杯國際軟式網球錦標賽，感謝媽祖相助，將全力爭取佳績。