　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普拒賴清德過境紐約？　外交部：暫無出訪安排、沒有美方不同意情形

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者郭運興／台北報導

近日傳出總統賴清德原預計8月出訪友邦，將過境美國紐約，總統府昨卻表示，考量風災復原、關稅情勢等，近期暫無海外訪問安排。但外媒卻報導，川普政府因與中國貿易談判，不允許賴過境紐約。外交部今（29日）表示，總統近期暫無海外訪問安排，更沒有所謂延期、取消、美方不同意的情形。而針對美國前眾議院議長裴洛西稱危險訊號，外交部並無評論。

外交部今舉行例行性記者會，針對「多家媒體報導賴總統出訪被迫推遲與美方有關、中國向華府抗議等傳聞，這些是否屬實？訪問中南美洲友邦確定延期」？發言人蕭光偉則回應，關於以上這幾點統一回覆，和總統出訪有關的提問，事實上總統府已經對外說明，實際上總統出訪行程在定案後，都會由總統府適時的對外公布，但考量近日台灣南部風災災後復原工作以及對等關稅談判的進行等等，總統近期暫無海外訪問安排，更沒有所謂延期、取消、美方不同意的情形。

另外，被問到「有關裴洛西發文批評川普總統不讓賴總統過境」，蕭光偉表示，關於美國前眾議院議長裴洛西女士的消息，自己還沒有看到。但必須說明，目前總統並沒有出訪的安排與規劃，因此相關出訪事宜外交部沒有評論。

蕭光偉強調，台灣在做任何事時，都會受到中國的抗議與打壓。其實大家應該反問，中國政府應該思考如何在區域內做為一個負責任的大國，維持區域的和平穩定，而不是在台海、南海、東海不時製造、升高危險緊張情勢。自己認為，對於中國的抗議，外交部當然要予以反駁及反制。

另外，蕭光偉提到，針對與美方的溝通，自己剛才已經提到，總統的出訪，外交部一向會依循既定的規劃與安排進行。也會與相關各方持續保持溝通。因此，若實際有確切行程，也必定是在各方充分溝通後，由府方適時對外宣布。

針對，「巴拉圭總統貝尼亞公開宣布賴清德總統近期出訪，是消息錯誤嗎」？蕭光偉表示，台灣與友邦巴拉圭兩國邦誼篤睦，貝尼亞之前也曾應邀訪台，過程也有面邀賴總統擇期前往巴國訪問，所以雙方一直在討論當中。

蕭光偉強調，這個行程可不可行？也都要配合兩邊國內狀況和兩位總統的行程，實際上，目前因為國內有相當重要的事件，包括風災救援復原、對美國關稅談判，目前並沒有規畫總統出訪行程，但也會持續與友邦聯繫，找出適合時間安排總統出訪。

▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
督辦大罷免幽靈連署建功　調查局長同學徐國禎升任副局長
快訊／兩大巨型鑽頭夾擊　司機慘死
給客人喝到消毒水！　4人送急診
快訊／才出生4天　男嬰發病隔天死亡
南非片面將我國2駐處更名　外交部：研議反制包括「限制晶片出口
LIVE／入夜後再一波強降雨　氣象署最新說明
快訊／11樓墜落！　新北26歲男身亡
快訊／苗栗南庄道路大面積坍方！　現場畫面曝
「市犬棕棕」被爆棄養　現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁視察沿海地區排水設施　「以最嚴苛降雨情境防汛」

南非片面將我國2駐處更名　外交部：研議反制包括「限制晶片出口」

726大罷免結束身心俱疲　羅智強眼睛開刀嗆：可惡又缺德的賴清德

傳卓榮泰普發現金不提覆議　陳玉珍：企圖助攻823罷免而非為人民

川普拒賴清德過境紐約？　外交部：暫無出訪安排、沒有美方不同意情形

王義川檢討罷免失利稱「台中人非常在意錢」　爆綠大老提每月發2萬

文湖線通勤時間故障！8400名旅客受影響　北捷調查結果出爐

轟文湖線弱不禁風、遇雨當機！　游淑慧提16字建議：別變成詐湖線

第二波罷免案823登場！　國民黨團：用任務編組讓7藍委不單兵作戰

台中、桃園歲計賸餘高「可普發現金4萬」　綠委：迴力鏢又急又快

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

車銀優去當兵了QQ　入伍前公開平頭..依然很帥♥

陳其邁視察沿海地區排水設施　「以最嚴苛降雨情境防汛」

南非片面將我國2駐處更名　外交部：研議反制包括「限制晶片出口」

726大罷免結束身心俱疲　羅智強眼睛開刀嗆：可惡又缺德的賴清德

傳卓榮泰普發現金不提覆議　陳玉珍：企圖助攻823罷免而非為人民

川普拒賴清德過境紐約？　外交部：暫無出訪安排、沒有美方不同意情形

王義川檢討罷免失利稱「台中人非常在意錢」　爆綠大老提每月發2萬

文湖線通勤時間故障！8400名旅客受影響　北捷調查結果出爐

轟文湖線弱不禁風、遇雨當機！　游淑慧提16字建議：別變成詐湖線

第二波罷免案823登場！　國民黨團：用任務編組讓7藍委不單兵作戰

台中、桃園歲計賸餘高「可普發現金4萬」　綠委：迴力鏢又急又快

46歲陳喬恩公開真實體重！「1個月內還要再瘦3.5kg」：知道多難嗎

跨縣市點數流通首創！台東「東岸舖食節」五週年盛大回歸

原股東雄獅、Klook加碼支持　豐趣科技完成1.8億增資

從廁所落實性平！台東縣府培訓112人　盼打造宜居城市

永野芽郁消失2個月首露臉！　閃電出席加拿大電影節…粉絲狂打氣

快訊／拖板車司機裝載螺旋鑽頭！慘遭前後夾擊亡...現場畫面曝

勇士阿庫尼亞炸裂468英尺怪物轟　超遠全壘打率勝過大谷、賈吉

督辦大罷免幽靈連署建功　調查局長同學徐國禎升任副局長

熱氣球不打烊！台東取消週二公休　民眾追球更盡興

陳其邁視察沿海地區排水設施　「以最嚴苛降雨情境防汛」

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

政治熱門新聞

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

106億軍服採購案評委變得標商獨董　顧立雄：我們已經移送法辦

痛批沈伯洋民進黨之恥、該辭立委　游盈隆：戀棧只會羞辱賴清德智慧

民眾黨內鬥！黃光芹挺廢2年條款　候任立委李貞秀痛罵瘋狗

陳揮文：大罷免大失敗有什麼好高興　這算是國民黨贏嗎？

快訊／總統府：賴清德近期「暫無」出訪安排

傳普發1萬特別條例不提覆議　行政院：還在研議中

大罷免失敗展現4民意　黃暐瀚示警民進黨

李宇翔籲賴清德、卓榮泰、柯建銘請辭　湧言會聲明回應了

台中、桃園歲計賸餘高「可普發現金4萬」　綠委：迴力鏢又急又快

呂秀蓮揭大罷免潰敗8原因　司法雙標、青鳥黑熊、關稅黑箱全入列

大罷免大挫敗「戰犯仍卸責」！楊蕙如：快拔掉

大罷免失敗逼宮　正國會定調「擁賴挺卓」

更多熱門

相關新聞

彭博：賴仍盼成行　美考慮提供替代過境點

彭博：賴仍盼成行　美考慮提供替代過境點

台灣總統賴清德原訂下週展開的中南美出訪行程，傳出因美方未批准過境紐約而被迫延期。儘管總統府強調「目前沒有出訪規劃」，但外媒消息指出，賴清德仍有意在今年稍晚重新啟程，且美國也可能提供替代的過境地點或時間，顯示出訪行程並未正式取消。

美擬對「日本半導體、藥品」課15%關稅

美擬對「日本半導體、藥品」課15%關稅

稀土關鍵戰略物資　美擬與緬甸合作抗中壟斷

稀土關鍵戰略物資　美擬與緬甸合作抗中壟斷

嗆完賴清德辭黨主席急刪文　李宇翔揭原因：想法未變但不願波及他人

嗆完賴清德辭黨主席急刪文　李宇翔揭原因：想法未變但不願波及他人

大罷免失敗向國際傳遞台灣人轉向親中？　王鴻薇：民進黨應解釋

大罷免失敗向國際傳遞台灣人轉向親中？　王鴻薇：民進黨應解釋

關鍵字：

賴清德巴拉圭川普外交部蕭光偉過境美國

讀者迴響

熱門新聞

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

歐弟二婚不到1年爆婚變　3原因鬧分居

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

B2首發聲

金融時報：賴清德得知美方不允許過境後取消出訪

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面