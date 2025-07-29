川普拒賴清德過境紐約？　外交部：暫無出訪安排、沒有美方不同意情形

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者郭運興／台北報導

近日傳出總統賴清德原預計8月出訪友邦，將過境美國紐約，總統府昨卻表示，考量風災復原、關稅情勢等，近期暫無海外訪問安排。但外媒卻報導，川普政府因與中國貿易談判，不允許賴過境紐約。外交部今（29日）表示，總統近期暫無海外訪問安排，更沒有所謂延期、取消、美方不同意的情形。而針對美國前眾議院議長裴洛西稱危險訊號，外交部並無評論。

外交部今舉行例行性記者會，針對「多家媒體報導賴總統出訪被迫推遲與美方有關、中國向華府抗議等傳聞，這些是否屬實？訪問中南美洲友邦確定延期」？發言人蕭光偉則回應，關於以上這幾點統一回覆，和總統出訪有關的提問，事實上總統府已經對外說明，實際上總統出訪行程在定案後，都會由總統府適時的對外公布，但考量近日台灣南部風災災後復原工作以及對等關稅談判的進行等等，總統近期暫無海外訪問安排，更沒有所謂延期、取消、美方不同意的情形。

另外，被問到「有關裴洛西發文批評川普總統不讓賴總統過境」，蕭光偉表示，關於美國前眾議院議長裴洛西女士的消息，自己還沒有看到。但必須說明，目前總統並沒有出訪的安排與規劃，因此相關出訪事宜外交部沒有評論。

蕭光偉強調，台灣在做任何事時，都會受到中國的抗議與打壓。其實大家應該反問，中國政府應該思考如何在區域內做為一個負責任的大國，維持區域的和平穩定，而不是在台海、南海、東海不時製造、升高危險緊張情勢。自己認為，對於中國的抗議，外交部當然要予以反駁及反制。

另外，蕭光偉提到，針對與美方的溝通，自己剛才已經提到，總統的出訪，外交部一向會依循既定的規劃與安排進行。也會與相關各方持續保持溝通。因此，若實際有確切行程，也必定是在各方充分溝通後，由府方適時對外宣布。

針對，「巴拉圭總統貝尼亞公開宣布賴清德總統近期出訪，是消息錯誤嗎」？蕭光偉表示，台灣與友邦巴拉圭兩國邦誼篤睦，貝尼亞之前也曾應邀訪台，過程也有面邀賴總統擇期前往巴國訪問，所以雙方一直在討論當中。

蕭光偉強調，這個行程可不可行？也都要配合兩邊國內狀況和兩位總統的行程，實際上，目前因為國內有相當重要的事件，包括風災救援復原、對美國關稅談判，目前並沒有規畫總統出訪行程，但也會持續與友邦聯繫，找出適合時間安排總統出訪。

▼總統賴清德。（圖／總統府提供）