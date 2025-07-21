6廟聯手！台南最道地「做16歲」成年禮開跑　祝福歡喜轉大人

▲台南市政府21日舉辦「做16歲」成年禮啟動記者會，六大宮廟代表齊聚，展現文化傳承力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「做16歲，轉大人！」一年一度最具台南特色的傳統成年禮即將展開。由開隆宮、開基臨水夫人媽廟、施姓大宗祠、西來庵、關帝殿及開台天後宮六間廟宇聯合舉辦，2025年「台南做16歲 歡喜轉大人」成年禮系列活動正式啟動。

台南市政府主場儀式則將於8月24日在安平開台天後宮登場，融合射箭、擲壺等傳統體驗及安平歷史水景遊艇巡禮，讓青少年走入歷史、體驗文化、感受責任。台南市長黃偉哲表示，「做16歲」不僅是從兒童邁入成人的重要儀式，更是台南獨有的文化資產。透過古禮加持，讓青年理解成長的責任與榮耀，也期望更多家庭與學子共同參與，留下人生中重要的記憶。

市府21日於永華市政中心舉行聯合記者會，由民政局副局長吳明熙代表市長主持，指出今年首度由六間具代表性的宮廟及宗祠共同亮相、展現多樣成年禮形式，期望激發年輕人對傳統文化的共鳴與自我認同。

各廟儀式特色獨具，像是中西區開隆宮主祀七娘媽，以「拜契、鑽亭、脫豢、繞行」等流程讓青年轉大人，還搭配狀元騎馬繞境，儀式感十足；東區關帝殿融合關聖帝君忠義精神與七娘媽文化，並安排換穿成年服及講習，強調品格教育與責任承擔。

中西區開基臨水夫人媽廟則展出雕工精美的金飾教母亭，氣氛莊嚴隆重；北區西來庵為每位參與者量身訂製疏文、並由禮生誦讀祝福；中西區施姓大宗祠儘管歷史不長，仍堅守古禮並對外開放，展現宗族文化精神；而主場的開台天後宮，更結合參拜媽祖、跪茶謝親、走花道、出鳥母宮等儀式，象徵青年從稚氣中走向成熟。「做16歲」不只是一場儀式，更是一段心靈的轉化與文化的傳承。完整活動資訊可參閱各宮廟及宗祠社群平台。

今日記者會現場也獲市議員沈震東、許至椿，以及立委林俊憲、王定宇服務團隊代表到場支持，展現政界對文化教育的重視與肯定。