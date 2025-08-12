綠委籲政府歸還中小企業未退關稅　批救災慢：亡羊補牢重建要求穩

　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委籲政府歸還中小企業未退關稅　批救災太慢：亡羊補牢重建要求穩

▲▼民進黨立委鍾佳濱質詢行政院長卓榮泰等官員。（圖／立委鍾佳濱國會辦公室提供）

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／立委鍾佳濱國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

丹娜絲颱風及西南氣流豪雨重創中南部，農損高達數十億，行政院長卓榮泰今（12日）赴立院報告並備質詢，民進黨立委鍾佳濱質詢時直言，2009年莫拉克風災只花了半個月便通過重建條例，而這次丹納絲風災後接連豪雨釀災，政府救災的腳步確實慢了點，因此在亡羊補牢的路上，必須追求穩步的重建。他也強調，救災要快、重建要穩，人民期待政府在重建家園的路上扮演後盾，請行政院針對農漁民需求進行通盤考量並擬妥政策，藉由檢討每次的不足。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。民進黨立委鍾佳濱質詢時要求建立農業儲能並推動溫網室以租換貸，同時研擬台稅對沖美關稅以支撐出口產業。

鍾佳濱表示，2009年莫拉克風災造成嚴重災損，當時只花了半個月便通過重建條例。而這次丹納絲風災後接連豪雨釀災，政府救災的腳步確實慢了點，因此在亡羊補牢的路上，必須追求穩步的重建；尤其是這次南部溫網室毀損，農民原本的貸款尚未還清，又需要貸款重建，背負龐大的財務壓力，因此要求農業部研擬補助溫網室以租換貸政策，幫助農民減輕重建負擔。

鍾佳濱指出，這次雨災除了造成溫網室設施受損外，也因為颱風導致電桿倒塌逾3500根，使得魚塭的水車停擺，造成養殖魚缺氧翻肚、冷鏈停擺。而魚塭、農田雖然有魚電及農電共生，但是因為是單向輸出電力，缺乏儲能設施，因此即使農地及魚塭上有太陽能板，仍不能提供緊急備援用電，因此要求農業部推動農業儲能設施補助，強化農漁電網韌性。

連日豪雨造成許多山區聯外道路中斷，使得偏鄉成為孤島地區，鍾佳濱提到，當地有慢性病及藥物需求的居民，因為受藥物補給中斷影響而無法供應藥物需求。而衛福部也提出「偏鄉災後藥品運送無人機支援計畫」，以無人機克服孤島效應，然而申請流程曠日廢時，又需取得飛行途經的校園、鐵路、住宅所有權人同意書，因此要求衛福部盤點潛勢地區並預先進行試飛及路徑規劃，同時與交通部共同研擬以公共意外責任險替代取得同意書的步驟，以簡化無人機送藥申請流程。

針對日前美國公布最新對等關稅採疊加計算方式，衝擊我國製造業出口，鍾佳濱表示過去許多業者因為稅率低、交易程序繁瑣，而未辦理外銷品原料稅沖退，因此要求財政部盤點廠家過往未沖退之金額，並以公司為基準，協助製造與對沖美國關稅，緩衝對等關稅對業者的影響。希望政府積極主動處理、全力支持，關稅未來只要跟業者再收就有，現在要先幫助他們度過難關。

鍾佳濱強調，救災要快、重建要穩，人民期待政府在重建家園的路上扮演後盾，請行政院針對農漁民需求進行通盤考量並擬妥政策，藉由檢討每次的不足，照顧基層農漁民、強化台灣整體韌性。

針對美國關稅衝擊，卓榮泰詢答時回應，目前關稅還在談判中，委員提出的是針對通案。政府對於新關稅貿易制度調整後，本應幫助產業快速適應整個新世界的關貿秩序。財政部長莊翠雲說明，對於委員的建議，財政部可以主動查詢一下，確認有沒有業者可以退的關稅，但還沒有退稅的部分。至於退稅制度上，財政部也會簡化。

卓榮泰則說，政府絕對支持，不讓國人有重複繳稅或增加稅賦負擔的各項措施。若過去幾年有這個現象，法律上如何協助業者，會再請財政部處理。

▲▼民進黨立委鍾佳濱質詢行政院長卓榮泰等官員。（圖／立委鍾佳濱國會辦公室提供）

08/11

522 2 6584 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／中颱楊柳逼近　明晚「300秒大稻埕煙火」取消
詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：應為噁心違法行徑道歉
郭雪芙師妹成新一代內衣女神！魔鬼身材曝光
普發1萬10月底能如期發？　卓榮泰坦言有困難
賴清德慘了！美媒分析「2原因」共和黨疏遠台灣
楊柳閃過護國神山「南台灣一片紫爆」　5地區12小時雨彈猛炸
食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」
楊柳「全台風雨時程」曝！北部也有感
會見黃國昌！蔣萬安表態支持核三延役　「這句」巧妙提起李四川

立法院日前通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，內容包括10月底前普發現金1萬元，總統賴清德也於8月1日公告生效，外界關心是否如期發放？行政院長卓榮泰今（12日）上午答詢時坦言，「是有困難的」，目前是要把憲法程序紛爭解決後，就能依生效法律處理。

關稅丹娜絲救災鍾佳濱卓榮泰

