普發1萬10月底能如期發？　卓榮泰坦言有困難：再訂定可執行時間

▲卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院日前通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，內容包括10月底前普發現金1萬元，總統賴清德也於8月1日公告生效，外界關心是否如期發放？行政院長卓榮泰今（12日）上午答詢時坦言，「是有困難的」，目前是要把憲法程序紛爭解決後，就能依生效法律處理。

立法院今日召開院會，邀請行政院院長率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。

楊瓊瓔質詢時詢問，普發現金7月11日三讀通過韌性特別條例，8月1日賴清德總統公告，行政院現在對此事態度如何？卓榮泰表示，立法院修訂的法律，總統公告就會生效。楊瓊瓔追問「行政院要執行嗎？」卓則說，他認為在制定過程中，對於大幅增加歲出卻未徵詢行政院，違反憲法、預算法規定，「但總統公布部分既已生效，基本上不變。」

楊瓊瓔認為，四年1.87兆的超徵稅收，本來就要還稅於民。新加坡普發現金2萬、南韓發了9,300元，美國也準備普發600元美金、大約是1萬8,000元新台幣。這是非常合理振興經濟、擴充內需很重要的事情。

楊瓊瓔也說，前行政院長蘇貞昌曾說普發現金、振興券是「全民共享經濟成果」、陳建仁也說此舉可以刺激內需市場，現在物價這麼高，要苦民所苦，發現金一人一萬，讓民眾緩解物價高的壓力，這是非常合理的財政紀律的分配。

卓榮泰表示，普發現金讓行政必須舉債，來完成這個法律。但他認為，即使舉債，如果國人這麼期待，立院有這麼要求，總統也已經公布，可以舉債，但一定要合乎憲法的程序，他正在努力尋求解決困難，把憲法程序紛爭解決完之後，就可以依照現在生效的法律，後續執行。

楊瓊瓔詢問，依照賴總統公告的特別條例，10月底以前必須要普發現金，行政院是否如期執行？卓榮泰坦言，依照財政單位過去的經驗，趕在10月底前發放是有困難。

卓榮泰解釋，過去是普發現金要發，提前做了很多作業，但現在是立法院突然加了這個作業，沒辦法提前做準備工作。政院會努力在條例修正、預算編列之後，訂定一個可以執行時間，當然條例、預算編列之後，越快執行對行政院也越好。