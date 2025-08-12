　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬10月底能如期發？　卓榮泰坦言有困難：再訂定可執行時間

▲▼卓榮泰 林國成 立法院院會 風災重建專案報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院日前通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，內容包括10月底前普發現金1萬元，總統賴清德也於8月1日公告生效，外界關心是否如期發放？行政院長卓榮泰今（12日）上午答詢時坦言，「是有困難的」，目前是要把憲法程序紛爭解決後，就能依生效法律處理。

立法院今日召開院會，邀請行政院院長率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。

楊瓊瓔質詢時詢問，普發現金7月11日三讀通過韌性特別條例，8月1日賴清德總統公告，行政院現在對此事態度如何？卓榮泰表示，立法院修訂的法律，總統公告就會生效。楊瓊瓔追問「行政院要執行嗎？」卓則說，他認為在制定過程中，對於大幅增加歲出卻未徵詢行政院，違反憲法、預算法規定，「但總統公布部分既已生效，基本上不變。」

楊瓊瓔認為，四年1.87兆的超徵稅收，本來就要還稅於民。新加坡普發現金2萬、南韓發了9,300元，美國也準備普發600元美金、大約是1萬8,000元新台幣。這是非常合理振興經濟、擴充內需很重要的事情。

楊瓊瓔也說，前行政院長蘇貞昌曾說普發現金、振興券是「全民共享經濟成果」、陳建仁也說此舉可以刺激內需市場，現在物價這麼高，要苦民所苦，發現金一人一萬，讓民眾緩解物價高的壓力，這是非常合理的財政紀律的分配。

卓榮泰表示，普發現金讓行政必須舉債，來完成這個法律。但他認為，即使舉債，如果國人這麼期待，立院有這麼要求，總統也已經公布，可以舉債，但一定要合乎憲法的程序，他正在努力尋求解決困難，把憲法程序紛爭解決完之後，就可以依照現在生效的法律，後續執行。

楊瓊瓔詢問，依照賴總統公告的特別條例，10月底以前必須要普發現金，行政院是否如期執行？卓榮泰坦言，依照財政單位過去的經驗，趕在10月底前發放是有困難。

卓榮泰解釋，過去是普發現金要發，提前做了很多作業，但現在是立法院突然加了這個作業，沒辦法提前做準備工作。政院會努力在條例修正、預算編列之後，訂定一個可以執行時間，當然條例、預算編列之後，越快執行對行政院也越好。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中颱楊柳逼近　明晚「300秒大稻埕煙火」取消
詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：應為噁心違法行徑道歉
郭雪芙師妹成新一代內衣女神！魔鬼身材曝光
普發1萬10月底能如期發？　卓榮泰坦言有困難
賴清德慘了！美媒分析「2原因」共和黨疏遠台灣
楊柳閃過護國神山「南台灣一片紫爆」　5地區12小時雨彈猛炸
食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」
楊柳「全台風雨時程」曝！北部也有感
會見黃國昌！蔣萬安表態支持核三延役　「這句」巧妙提起李四川

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曾經的第三大黨！24周年黨慶宣布更名「台聯黨」　改走右派路線

電子公文疑外流暗網兜售　外交部：初步查對多屬例行業務內容

轟北檢心虛拒收藍白花束　黃國昌爆「去年王俊力也曾送花到辦公室」

詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：詹應為噁心違法行徑道歉

綠委籲政府歸還中小企業未退關稅　批救災慢：亡羊補牢重建要求穩

普發1萬10月底能如期發？　卓榮泰坦言有困難：再訂定可執行時間

蔣萬安挺核三延役　黃國昌送「勇敢」T恤嗨喊：現場換秀六塊肌

823罷免倒數！中選會公布「7案說明會時程」　若遇颱風停班課將順延

宏國總統候選人喊復交台灣　外交部：符合我國利益尊嚴願積極促成

會見黃國昌！蔣萬安表態支持核三延役　「這句」巧妙提起李四川

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

曾經的第三大黨！24周年黨慶宣布更名「台聯黨」　改走右派路線

電子公文疑外流暗網兜售　外交部：初步查對多屬例行業務內容

轟北檢心虛拒收藍白花束　黃國昌爆「去年王俊力也曾送花到辦公室」

詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：詹應為噁心違法行徑道歉

綠委籲政府歸還中小企業未退關稅　批救災慢：亡羊補牢重建要求穩

普發1萬10月底能如期發？　卓榮泰坦言有困難：再訂定可執行時間

蔣萬安挺核三延役　黃國昌送「勇敢」T恤嗨喊：現場換秀六塊肌

823罷免倒數！中選會公布「7案說明會時程」　若遇颱風停班課將順延

宏國總統候選人喊復交台灣　外交部：符合我國利益尊嚴願積極促成

會見黃國昌！蔣萬安表態支持核三延役　「這句」巧妙提起李四川

謝金河感嘆紙業衰退　點名三造紙廠「都是時代的眼淚」

中颱楊柳逼近！明晚「300秒大稻埕煙火」取消

張國煒可拿到160億股利了！法官限期「最快八、九月」給付

曾經的第三大黨！24周年黨慶宣布更名「台聯黨」　改走右派路線

首位SOD台女優遭罵「在台厭男在日被X」！　霸氣反擊被讚爆

成龍71歲領終身成就獎！霸氣宣告：我還能打　穿唐裝現身盧卡諾影展嗆好萊塢

全球首隻「機器藏羚羊」曝光　成功偽裝混入羊群「零干擾觀測」

電子公文疑外流暗網兜售　外交部：初步查對多屬例行業務內容

高雄港與加拿大納奈莫港締結姊妹港　營運、港安與數位資通合作

轟北檢心虛拒收藍白花束　黃國昌爆「去年王俊力也曾送花到辦公室」

【逆向驚魂】保時捷北宜彎道超車！業務挨罵反嗆：有撞到？

政治熱門新聞

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

即／表態參選新北市長　黃國昌最新形象照曝光

台灣民意民調／空前崩盤！賴清德不滿意度破5成　本命區台南也失守

曝賴清德民調大崩盤5原因　邱毅：恐成第一個任期未滿下台的總統

反對黃國昌選新北　陳學聖曝原因

南韓真相會被放鳥轟失禮　林明昕：已道歉獲諒解詫異有不同反應

遭爆料喊住持老公　林岱樺3聲明轟：人格毀滅戰

林岱樺傳訊住持　「老公、真想讓大人抱抱」

林岱樺與「住持師父」交情超乎一般人　曖昧訊息曝

普發1萬有譜！　卓榮泰：循修正條例送立院「大部分依總統公告」

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

傳東沙上兵營內床上摟抱海巡下士　空軍：已派員調查並依規定嚴懲

快訊／卓榮泰：必要時候對重要人事做應有處理　以向國人負責

更多熱門

相關新聞

為丹娜絲風災向國人表達最大歉意　卓榮泰認有「3大不足」

為丹娜絲風災向國人表達最大歉意　卓榮泰認有「3大不足」

丹娜絲颱風及西南氣流豪雨重創中南部，農損高達數十億，行政院長卓榮泰今（12日）赴立院報告並備質詢，卓榮泰表示，這一次颱風加上豪雨，整整一個月讓中南部國人身處這樣的環境，要向國人表達最大歉意，並坦承面對強風豪雨的韌性不足、修復電訊破壞的速度不足、以及面對複合性及連續性災害的整合能力不足，而且很榮幸得到國會的支持及策進，行政院將以更強韌、更廣泛且更快速的回應各項災害，盼立院支持政院所提出的特別條例。

賴卓民調創新低　綠黨團認檢討：尊重內閣改組作為

賴卓民調創新低　綠黨團認檢討：尊重內閣改組作為

賴清德卓榮泰民調創新低　羅智強：快處理「路人甲部長」郭智輝

賴清德卓榮泰民調創新低　羅智強：快處理「路人甲部長」郭智輝

災防辦主任728救災不在國內！卓榮泰回1句　張啓楷傻眼：你不曉得？

災防辦主任728救災不在國內！卓榮泰回1句　張啓楷傻眼：你不曉得？

台灣挨轟外交失禮　卓榮泰要求取得諒解：也請理解外交談判非常辛苦

台灣挨轟外交失禮　卓榮泰要求取得諒解：也請理解外交談判非常辛苦

關鍵字：

普發1萬卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

快訊／楊柳05：30發海警　估午後發陸警

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面