快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（12日）邀請行政院長卓榮泰進行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢，但立法院長韓國瑜下午眼見議場除下個質詢委員外全空蕩蕩，不滿表示「實在太不像話」，並宣告休息十分鐘。

▲韓國瑜12日下午對沒立委在議場表達不滿。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委林俊憲12日下午2時45分許質詢完卓榮泰後，接著將由國民黨立委王育敏質詢，但韓國瑜突做停止手勢並表示，本席在這裡報告，今天請行政院來立法院專案報告，行政院是受立法院請託，結果院裡面一個委員都沒有，現在這樣狀態，對行政院非常不禮貌，他再三呼籲黨團一定要敦請委員來參與專案報告，王育敏上台後，一個委員都沒有，像這樣狀態，實在是太不像話，本席現在呼籲休息，宣布休息後，各黨團請敦請相關黨團立委進入議場，休息十分鐘。

另外，上午民眾黨立委林國成質詢卓榮泰時，一開始先提韓官員批台灣外交失禮案，林國成相關質詢的問題還未問完，韓國瑜打斷表示，林委員時間暫停，容許他提醒一下，今天依照《立法院職權行使法》第17條邀請行政院長報告丹娜絲颱風專案報告，所以拜託林，針對報告主旨提出質詢 ，這要請立法行政大家互相尊重、理性對話，好嗎？林國成回應，好。