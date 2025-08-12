　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被爆料喊通法寺住持「老公」林岱樺嗆追殺　檢：無法評論

▲▼民進黨立委林岱樺、廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者杜冠霖攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案遭檢方起訴，週刊今根據卷證爆料，指林與通法寺住持釋煌智2人關係密切，林在手機對話自稱「頂禮恩師、擁抱老公」、「愛您的小女子」，林岱樺透過3點聲明怒斥，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰；對此，雄檢表示，「無任何評論」。

據《鏡週刊》報導，民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，她近日砲轟檢調羅織罪名，但本刊掌握，林指示會計「調節」詐領公費助理薪資、用便當收據虛報政治獻金等手機對話已遭破解、還原，成涉案鐵證，與她關係密切的通法寺住持釋煌智，設立以林父為名的基金會替她備戰高雄市長，除涉犯公益侵占、偽造文書等罪嫌遭起訴，據法院卷證顯示，釋煌智與林關係超乎一般交情，林團隊的人事、經費請款更須經由釋面試、簽核，林岱樺手機對話更驚現稱住持「老公」、「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。

▲▼高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄地檢署。（圖／記者陳宏瑞攝）

對此，林岱樺辦公室發表三點聲明，第一，起訴事實與媒體爆料毫無關連，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，既惡質且兇狠，應予嚴厲譴責。

第二，雖然遭受億百千劫，林岱樺為捍衛女性政治工作者的尊嚴，絕對與暗黑勢力奮戰到底，堅持走高雄的路，做一個清白傲骨的高雄女兒。

第三，發特定媒體爆料，與起訴事實無關之不明資訊，將使偵查不公開的司法程序正義，受到社會高度質疑。

對此，雄檢表示，本署已經於6月間偵查終結，向高雄地方法院提起公訴，相關卷證已經送交法院公開審理，被告及辯護人亦得依法向法院聲請閱卷，本署於偵辦期間均嚴守偵查不公開。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德滿意度剩28％　趙少康：全民投票罷免總統「輕而易舉」
LIVE／楊柳颱風陸警「估明午登陸」　氣象署最新說明
快訊／楊柳颱風陸警發布　4縣市列首波警戒
1天盜刷400萬買iPhone！　3C女經理竟放行
黃金創3個月最大跌幅！買家：真的不敢看
楊柳能量明顯增加！鄭明典：結構可能不會被中央山脈破壞太多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「要招商不要招喪！」彰化600人反火葬場　怒燒王惠美黑白照

獨／高雄居服員探視驚見女屍急報警！同住男坦承有動手被帶回

客運大迴轉機車煞不住猛撞！騎士骨折斷牙　險登出人生畫面曝

土城驚悚一幕！後座男突勒頸爆打　騎士昏厥倒地遭硬拽拖路旁

3C經銷女經理勾結詐團盜刷套利　車手1天花400萬買iPhone竟放行

邱佩琳作證揭偵辦京華城疑洩密　柯文哲再轟檢：別再道貌岸然

直擊「行走炸彈」上路！高雄74歲婦逆向開300米　用路人傻眼

台中男抓蟲「先噴殺蟲劑再打火機烤」把家燒了　急躲陽台求救

高雄三民區3天2起死亡車禍　騎士看手機撞死婦、男詭異自摔亡

退休校長投資虛幣被騙千萬　苗栗縣府+生命線關懷...助走出陰霾

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

「要招商不要招喪！」彰化600人反火葬場　怒燒王惠美黑白照

獨／高雄居服員探視驚見女屍急報警！同住男坦承有動手被帶回

客運大迴轉機車煞不住猛撞！騎士骨折斷牙　險登出人生畫面曝

土城驚悚一幕！後座男突勒頸爆打　騎士昏厥倒地遭硬拽拖路旁

3C經銷女經理勾結詐團盜刷套利　車手1天花400萬買iPhone竟放行

邱佩琳作證揭偵辦京華城疑洩密　柯文哲再轟檢：別再道貌岸然

直擊「行走炸彈」上路！高雄74歲婦逆向開300米　用路人傻眼

台中男抓蟲「先噴殺蟲劑再打火機烤」把家燒了　急躲陽台求救

高雄三民區3天2起死亡車禍　騎士看手機撞死婦、男詭異自摔亡

退休校長投資虛幣被騙千萬　苗栗縣府+生命線關懷...助走出陰霾

「要招商不要招喪！」彰化600人反火葬場　怒燒王惠美黑白照

少女時代俞利墜馬！　濟州島出意外「重摔瞬間」全被拍

49歲親媽生第2胎！男友知情後跟她分手　一票人喊：很殘酷但現實

賴清德滿意度剩28％　趙少康：全民投票罷免總統「輕而易舉」

颱風前夕台南文化局啟動古蹟防颱巡檢　南門段城垣緊急加固

楊柳颱風逼近　台電台東區整備搶修人力...全面待命

MedInfo 2025開幕式　林佳龍：智慧醫療展現台灣軟實力

獨／高雄居服員探視驚見女屍急報警！同住男坦承有動手被帶回

日航空難40周年！520死謎團至今未解　遺族冒雨登山悼念

楊柳來襲！台東熱氣球嘉年華8/13、8/14活動取消

【逆向驚魂】保時捷北宜彎道超車！業務挨罵反嗆：有撞到？

社會熱門新聞

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

謝宜容貪污案開庭哽咽認罪：對不起國家的栽培

假冒檢警詐騙案！桃園3C集團盜刷近3000萬元

豪雨後奇景！上萬燕子停滿旗山老街電線

雙面法官！　說謊闖禍恐坐牢

「5F自拍」外流兒少、成人偷拍片　3男收押

十全停車風波案外案！揪出影印店是違建

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

通緝兄勾太太名模妹吸金2.6億全續押禁見！

人妻打電話陳情　色警竟暗示「陪我那個」

職軍男外遇打野砲　小三一句話賠25萬

載孫遭撞飛阿嬤卡車底　1死1重傷

耕莘名醫冉祥俊　遭控手術詐財

更多熱門

相關新聞

黃國昌轟「邪惡三角」幫賴清德拔雜質　綠黨團這樣說

黃國昌轟「邪惡三角」幫賴清德拔雜質　綠黨團這樣說

民進黨立委林岱樺欲投入黨內高雄市長初選，今（12日）遭周刊爆料，與關係密切的通法寺住持釋煌智超出一般交情，對話驚現「老公」、「愛您的小女子」等。林今反擊怒轟這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰。民眾黨主席黃國昌則說，黨檢媒三位一體，連黨內異己都要視為雜質，大家看到「邪惡三角」是如何濫用司法檢調幫賴總統剷除異己。對此，民進黨團幹事長吳思瑤回應，司法案件不宜過當評論，尊重檢調調查，林岱樺已經清楚說明，非當事者很難代表回應。

轟遭暗黑勢力結合檢調攻擊　林岱樺戰到底：我民調只有高沒有低

轟遭暗黑勢力結合檢調攻擊　林岱樺戰到底：我民調只有高沒有低

林岱樺傳訊住持　「老公、真想讓大人抱抱」

林岱樺傳訊住持　「老公、真想讓大人抱抱」

遭爆料喊住持老公　林岱樺3聲明轟：人格毀滅戰

遭爆料喊住持老公　林岱樺3聲明轟：人格毀滅戰

林岱樺涉貪「辦公室內帳」曝　如高虹安小兔翻版

林岱樺涉貪「辦公室內帳」曝　如高虹安小兔翻版

關鍵字：

通法寺住持林岱樺狠批檢方說話

讀者迴響

熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面