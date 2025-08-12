　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中颱楊柳逼近　台電桃園區處全力戒備防颱

▲中颱楊柳逼近，台電桃園區處全力戒備防颱

▲中颱楊柳逼近，台電桃園區處全力戒備防颱。（圖／台電桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中颱楊柳逐步逼近，台電桃園區營業處超前佈署，已召開颱風預備會議，盤點人力及機具設備，全面加強戒備及颱風前巡視檢點，同時提醒民眾及早做好防颱準備，尤其是醫院、抽水站等不能停電的相關單位或重要設施，請務必檢查備援電力設備，如發電機或不斷電系統，避免停電影響運作。

台電桃園區營業處12日提醒民眾，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時，破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電桃園區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，請民眾耐心等候無須重複報修，台電將盡速派員搶修;若附近住戶大多有電，僅零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸人停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供 1911 客服專線給民眾使用（或本處停電通報電話03-3323331及3323221）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳明天清晨觸陸「傍晚台南出海」　降雨趨勢曝
太貴被罵翻！台中海洋館試營運票房慘兮兮　公開8大展區吸客
快訊／台積電配息升至5元　董事會核准資本支出6198億元
LIVE／明5縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明
快訊／詐助理費431萬！戴寧判刑確定
快訊／楊柳颱風增強　陸上警戒範圍擴大至10縣市
快訊／台東縣宣布8／13停班停課
快訊／印尼發生規模6.3強震　深度僅10km

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

推動偏鄉科學教育　美光基金會女工程師啟發女性高科技生涯

楊柳颱風逼近　黃偉哲前往七股西寮視察防災整備：全力守護居民

台南推地震情境桌上演習　黃偉哲：平時做實、災時才能做對

全國救護技術員冠軍在台南！　黃偉哲頒金箔獎表揚救命英雄

桃園拉拉山水蜜桃思樂冰熱銷　限定販售8/19前還有機會嘗鮮

中颱楊柳逼近　台電桃園區處全力戒備防颱

全面備戰楊柳颱風　南市工務局補防風林缺口、稽查工地防汛

樂心關懷協會捐24萬鞋品兌換券　助台東弱勢學童迎接新學期

陳亭妃提五大關鍵修正　強化災後重建效率

楊柳來襲　台東縣府劃定海岸漁港限制管制區

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

推動偏鄉科學教育　美光基金會女工程師啟發女性高科技生涯

楊柳颱風逼近　黃偉哲前往七股西寮視察防災整備：全力守護居民

台南推地震情境桌上演習　黃偉哲：平時做實、災時才能做對

全國救護技術員冠軍在台南！　黃偉哲頒金箔獎表揚救命英雄

桃園拉拉山水蜜桃思樂冰熱銷　限定販售8/19前還有機會嘗鮮

中颱楊柳逼近　台電桃園區處全力戒備防颱

全面備戰楊柳颱風　南市工務局補防風林缺口、稽查工地防汛

樂心關懷協會捐24萬鞋品兌換券　助台東弱勢學童迎接新學期

陳亭妃提五大關鍵修正　強化災後重建效率

楊柳來襲　台東縣府劃定海岸漁港限制管制區

連郭婞淳都在「飲控」！　重返58公斤級備戰10月世錦賽

裕民上半年EPS1.04元　下半年穀物與鋁礬土量增、西芒杜提前量產

添好運8月港點吃到飽店舖再增1家　大直美麗華店下周一提供服務

推動偏鄉科學教育　美光基金會女工程師啟發女性高科技生涯

台灣銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」！關鍵一秒能救命

你的「緊張開關」什麼時候會被打開？超準心測揭密

快訊／楊柳逼近恐有落石！台9線金崙多良間南下車道交管

狀元韋宏亮是有趣的投手　橫田久則找個好時機「開箱」

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務　房客讚：真的舒壓

楊柳颱風逼近　黃偉哲前往七股西寮視察防災整備：全力守護居民

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

地方熱門新聞

屏東恐迎330毫米大豪雨！周春米下令全縣戒備

即／基隆八斗子漁港火燒船　6人緊急跳船

中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

蘭嶼預拌混凝土車自撞山壁 駕駛受困車內明顯死亡

颱風前夕台南文化局啟動古蹟防颱巡檢南門段城垣緊急加固

南投縣政府擴增第二協作據點「竹夢會所」助精障者自立

埔里飯店變雕塑教室邀藝術家「住」村創作

屏東女帳戶突現不明金錢疑遭詐　警耐心助解惑

奧萬大、合歡山明天預警性休園

颱風來襲　台電屏東進駐恆春+小琉球

台南善化高樓防災演練！南消四大隊實地踏勘測試設備防患未然

楊柳中颱逼近台電台南、新營區處全力戒備196人57車待命防颱

楊柳颱風逼近　高雄農改場籲及早防範

颱風楊柳來襲台水第六區處加強戒備呼籲民眾儲水節水

更多熱門

相關新聞

台東縣府颱風期間嚴密監控卑南溪空氣品質

台東縣府颱風期間嚴密監控卑南溪空氣品質

楊柳颱風逐步逼近，外圍環流帶來的強勁風勢可能在無降雨情況下，捲起卑南溪河床裸露細砂，造成大範圍揚塵，進而影響空氣品質。台東縣政府12日提醒民眾，除了完成各項防颱措施，也應加強自我防護，降低呼吸道健康風險。

颱風前夕台南文化局啟動古蹟防颱巡檢南門段城垣緊急加固

颱風前夕台南文化局啟動古蹟防颱巡檢南門段城垣緊急加固

楊柳逼近！明天「大稻埕煙火」取消

楊柳逼近！明天「大稻埕煙火」取消

楊柳中颱逼近台電台南、新營區處全力戒備196人57車待命防颱

楊柳中颱逼近台電台南、新營區處全力戒備196人57車待命防颱

颱風楊柳逼近黃偉哲嚴令防颱整備低窪區加強戒備物資全數到位

颱風楊柳逼近黃偉哲嚴令防颱整備低窪區加強戒備物資全數到位

關鍵字：

中颱楊柳台電桃園區處防颱

讀者迴響

熱門新聞

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面