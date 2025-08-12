▲中颱楊柳逼近，台電桃園區處全力戒備防颱。（圖／台電桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中颱楊柳逐步逼近，台電桃園區營業處超前佈署，已召開颱風預備會議，盤點人力及機具設備，全面加強戒備及颱風前巡視檢點，同時提醒民眾及早做好防颱準備，尤其是醫院、抽水站等不能停電的相關單位或重要設施，請務必檢查備援電力設備，如發電機或不斷電系統，避免停電影響運作。

台電桃園區營業處12日提醒民眾，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時，破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電桃園區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，請民眾耐心等候無須重複報修，台電將盡速派員搶修;若附近住戶大多有電，僅零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸人停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供 1911 客服專線給民眾使用（或本處停電通報電話03-3323331及3323221）。