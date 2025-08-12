38歲學霸女啃老8年「每月拿1萬追星費」　70歲父不敢退休

圖文／鏡週刊

隨著社會逐漸高齡化，日本的「8050問題」也越來越受到關注，所謂「8050問題」就是，原本應該自立的50多歲子女，卻依賴80多歲父母的啃老生活。日本Serai近日報導了一位70歲父親與38歲女兒的真實故事，揭露跨世代教育落差下，親子雙方陷入無力與困境的現實。

70歲的雄一，在年輕時打拼到商社的董事，將兩個孩子都送入名牌大學，原以為晚年可以安享天倫之樂，沒想到38歲的女兒至今還沒有正職工作，生活食衣住全靠父母支撐。

女兒大學畢業後，求職屢屢碰壁，雖然雄一介紹她進入當時任職商社的子公司任職，但她嫌工作枯燥很快便辭職，之後輾轉換了許多工作，甚至遇到「黑心企業」，身心俱疲到自殺未遂。從那之後，她再也沒有正職工作，8年來收入從未超過10萬日圓（約新台幣2萬元）。

更令雄一無奈的是，女兒不分擔家用，連水電保險費都由他支出，每個月還給女兒5萬日圓（約新台幣1萬元）「追星費」，女兒迷戀聲優，看到她和媽媽聊天時開心的樣子，雄一就覺得一切都沒關係。

女兒沒有結婚打算，也很久沒談戀愛。雄一說，他想趁自己還健康，替她做好準備，雖然這一代的退休金比上一代少，但仍希望留些積蓄給女兒，「現在我還在工作，也是出於父母的心意啊。」

社會學者提醒，支援啃老族不應以「說教」或「目標導向」為核心，而是以對話為主軸，減少壓力與抗拒，透過長期、穩定的陪伴與傾聽，讓當事人逐漸恢復主體與自發性，若家庭對話不足，可引入第三方介入，協助建立無評判、有耐心的對話空間，同步修復親子關係。

