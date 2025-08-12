　
大陸 大陸焦點 特派現場

「普普會」會晤前夕　俄羅斯或試射「無限航程」海燕導彈

▲▼ 俄軍方公佈的「雨燕」核動力巡航導彈 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲「普普會」會晤前夕，外媒披露俄羅斯或可能試射核動力巡航導彈「海燕」。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美俄領導人「普普會」將於15日在美國阿拉斯加州會晤，在此之前，外媒披露俄羅斯可能於新地島再度試射具備核動力、號稱射程「近乎無限」的「海燕」核動力導彈，這款導彈據稱可繞過美國反導系統發動攻擊，引發外界關注此舉是否向美國及盟國展示軍事實力。

據《參考消息網》引述德媒報導，俄羅斯可能即將在新地島試驗場再次試射核動力巡航導彈「海燕」。據挪威《巴倫支觀察家報》報導，俄羅斯近期在位於巴倫支海與喀拉海之間的新地島加緊部署，一條沿島西岸長達500公里的空域已被關閉，多艘俄羅斯船隻運送設備並停泊於觀測點，俄國家原子能署的專用飛機亦駐紮於當地空軍基地，顯示試射準備進入最後階段。

陸媒《澎湃新聞》指出，「海燕」（又稱「雨燕」）是俄羅斯研製中的核動力巡航導彈，長約10米、重達6噸，可搭載核彈頭，由小型氣冷核反應堆驅動，理論上射程不受限制，專為突破敵方反導系統而設。

「雨燕」導彈在2017年底進行陸上首次試射，試驗表明小型反應堆在飛行中達到預定的功率水平。美媒當時報導認為，2017年以來歐洲東北部和美國阿拉斯加州探測到的核輻射升高的現象，與「雨燕」導彈的試射有關。

普丁在2018年發表國情咨文時正式披露這種武器的存在，引發外界的高度關注。普丁稱，「雨燕」是目前世界上獨一無二的導彈，具備無限射程，可以根據敵方反導防空系統部署進行規避，「近乎無敵」。

▲▼美國總統川普與俄羅斯總統普丁近期可能會面。（圖／路透）

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁將於8/15在美國阿拉斯加會面。（圖／路透）

報導指出，如果這次「海燕」導彈在未來幾天試射，那就恰好發生在美國總統川普與普丁在阿拉斯加會晤前夕。兩人打算在那裡討論如何結束烏克蘭戰爭。尚不清楚莫斯科是否有意在峰會前通過試射來展示實力。

西方軍事觀察人士指出，如果俄方確於未來數日試射，時機將與8月15日的「普普會」阿拉斯加會晤緊密重疊，外界難免解讀此為一種施壓或籌碼展示。俄方是否會藉「海燕」試射向美方傳達談判立場，或以此凸顯自身戰略籌碼。

儘管軍事動作引發疑慮，俄外交部副部長里亞布科夫今12日接受媒體訪問時強調，仍希望此次領導人會晤能推動俄美關係回到正常化軌道。他明言，其中一項目標是恢復自疫情及外交爭端以來中斷的俄美直飛航班。

里亞布科夫同時透露，在美方歸還遭扣押的俄羅斯外交資產一事上，至今尚無任何進展；此前，俄在美部分外交機構曾被關閉。此前，俄羅斯在美國的一些外交機構已被關閉，都是兩國關係緊張的重要關鍵。

08/11

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

普普會美俄關係核動力導彈海燕會晤軍事動作

