美俄元首阿拉斯加峰會　歐洲憂被邊緣化：可能成為歷史的注腳

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁將會面。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普8日宣布，將於8月15日在阿拉斯加州與俄羅斯總統普丁會晤，俄方隨後證實消息。有媒體推測會談地點可能是該州首府安克雷奇市，因當地安全條件充足。據悉，此次會談將聚焦烏克蘭危機的長期和平解決方案，其中涉及領土交換的可能性，引發烏克蘭及歐洲多國的高度警惕。陸媒《新華社》今(11)日報導引述一名不願透露姓名的歐洲外交官表示，「我們有可能成為歷史的注腳。」

美國總統川普與俄羅斯總統普丁與將於當地時間8月15日在阿拉斯加舉行會晤。此次「特普會」將不僅是2021年6月以來俄美領導人首次面對面會晤，也是2019年在二十國集團峰會期間見面後，川普和普丁再次面對面會晤。

川普當天在白宮對媒體表示，他相信普丁與烏克蘭總統澤連斯基都希望和平，並稱俄烏和平協議「可能涉及雙方交換各自控制的一些領土」。俄總統助理烏沙科夫對外證實，兩國領導人將討論烏克蘭危機的長期解決路徑，雙方團隊將在接下來幾天敲定會晤細節。不過，對於是否涉及領土問題，白宮與克里姆林宮均未作明確回應。

歐洲國家對此反應迅速且態度鮮明。英國、法國、德國等6國領導人與歐盟委員會主席馮德萊恩9日晚聯合發表聲明，強調唯有透過外交斡旋、持續支持烏克蘭並對俄施壓，才能實現烏克蘭和平與安全。他們承諾透過「志願聯盟」繼續向烏克蘭提供軍事與財政援助，同時維持並加強對俄制裁。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯宣布，將於11日召開緊急外長會議討論應對措施。

陸媒《新華社》今(11)日報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯10日在接受媒體採訪時強調，美國與俄羅斯間任何旨在結束俄烏衝突的協議，必須將烏克蘭和歐盟納入考量。

川普與歐洲領導人8月6日通話時曾透露計劃與俄烏領導人會談，並未邀請任何歐洲領導人參與。多份報導指出，歐洲國家對美俄兩國間的談判實質內容知之甚少，「擔心」被排除在烏克蘭問題的決策之外。匿名歐盟外交官表達不安，認為美國政府不關心歐洲國家的領土問題。

普丁已向美方提出停火方案，涉及交換烏克蘭東部部分領土。烏克蘭總統澤連斯基於9日明確表示，烏克蘭不會向俄羅斯割讓領土，且必須參與所有和平談判。

美國副總統萬斯10日透露，美國正努力安排普丁與澤連斯基直接會談，但認為在川普與普丁會面之前，俄烏雙方的會談難有實質進展。

美國智庫戰爭研究所分析，俄方要求烏軍撤出頓涅茨克所有地區作為停火條件，將使烏克蘭放棄東部主要防線，未來更難抵擋俄軍攻勢。

據歐洲官員透露，歐洲大國與烏克蘭提出了自己的停火方案，拒絕俄方提出的片面領土交換條件。歐洲目標是與烏克蘭劃定共同紅線，任何未來與俄方的談判必須尊重這條底線。

歐洲方案主張在其他步驟之前先實現停火，領土交換須對等進行，且基輔的任何領土讓步必須附帶可靠安全保障，包括烏克蘭有望成為北約成員國。

▲美國總統川普（Donald Trump）視歐洲為「不可信任的對象」。（圖／路透）

英國郊外與美國高官9日會議，歐洲官員強調，「領土變更談判必須以停火為前提，烏克蘭不會割讓尚未被俄佔領的領土，且協議須附帶美方安全保障。」他們堅持美俄不得越過烏克蘭和歐洲人的意願達成協議，並未封閉烏克蘭加入北約的大門。

芬蘭總統斯圖布9日致電川普，通報上述歐洲倡議，表示歐洲與烏克蘭團結，將繼續與美國密切合作。德國總理默茨10日表示，希望澤連斯基也能參加即將在阿拉斯加舉行的美俄會談。

美國媒體分析指出，歐洲國家雖盼支持烏克蘭，卻僅能「懇求」川普政府。新華社引述《紐約時報》報導，川普視歐洲為「不可信任的對象」。

美國智庫卡內基國際和平基金會專家賴姆·蒙塔茲形容歐洲國家政策為「乘坐過山車」，稱自川普就任以來，歐洲多次經歷其政策起伏，令人不安。

倫敦國王學院俄羅斯政治學教授薩姆·格林指出，川普與普丁就烏克蘭領土談判可能造成美歐聯盟分裂，「若川普承認俄羅斯對所佔領土擁有主權，且烏克蘭和歐洲無法參與談判，將導致美歐間長期裂痕。」

一名不願透露姓名的歐洲外交官坦，「我們有可能成為歷史的注腳。」