　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美俄元首阿拉斯加峰會　歐洲憂被邊緣化：可能成為歷史的注腳

▲▼美國總統川普與俄羅斯總統普丁近期可能會面。（圖／路透）

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁將會面。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普8日宣布，將於8月15日在阿拉斯加州與俄羅斯總統普丁會晤，俄方隨後證實消息。有媒體推測會談地點可能是該州首府安克雷奇市，因當地安全條件充足。據悉，此次會談將聚焦烏克蘭危機的長期和平解決方案，其中涉及領土交換的可能性，引發烏克蘭及歐洲多國的高度警惕。陸媒《新華社》今(11)日報導引述一名不願透露姓名的歐洲外交官表示，「我們有可能成為歷史的注腳。」

美國總統川普與俄羅斯總統普丁與將於當地時間8月15日在阿拉斯加舉行會晤。此次「特普會」將不僅是2021年6月以來俄美領導人首次面對面會晤，也是2019年在二十國集團峰會期間見面後，川普和普丁再次面對面會晤。

川普當天在白宮對媒體表示，他相信普丁與烏克蘭總統澤連斯基都希望和平，並稱俄烏和平協議「可能涉及雙方交換各自控制的一些領土」。俄總統助理烏沙科夫對外證實，兩國領導人將討論烏克蘭危機的長期解決路徑，雙方團隊將在接下來幾天敲定會晤細節。不過，對於是否涉及領土問題，白宮與克里姆林宮均未作明確回應。

歐洲國家對此反應迅速且態度鮮明。英國、法國、德國等6國領導人與歐盟委員會主席馮德萊恩9日晚聯合發表聲明，強調唯有透過外交斡旋、持續支持烏克蘭並對俄施壓，才能實現烏克蘭和平與安全。他們承諾透過「志願聯盟」繼續向烏克蘭提供軍事與財政援助，同時維持並加強對俄制裁。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯宣布，將於11日召開緊急外長會議討論應對措施。

陸媒《新華社》今(11)日報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯10日在接受媒體採訪時強調，美國與俄羅斯間任何旨在結束俄烏衝突的協議，必須將烏克蘭和歐盟納入考量。

川普與歐洲領導人8月6日通話時曾透露計劃與俄烏領導人會談，並未邀請任何歐洲領導人參與。多份報導指出，歐洲國家對美俄兩國間的談判實質內容知之甚少，「擔心」被排除在烏克蘭問題的決策之外。匿名歐盟外交官表達不安，認為美國政府不關心歐洲國家的領土問題。

普丁已向美方提出停火方案，涉及交換烏克蘭東部部分領土。烏克蘭總統澤連斯基於9日明確表示，烏克蘭不會向俄羅斯割讓領土，且必須參與所有和平談判。

美國副總統萬斯10日透露，美國正努力安排普丁與澤連斯基直接會談，但認為在川普與普丁會面之前，俄烏雙方的會談難有實質進展。

美國智庫戰爭研究所分析，俄方要求烏軍撤出頓涅茨克所有地區作為停火條件，將使烏克蘭放棄東部主要防線，未來更難抵擋俄軍攻勢。

據歐洲官員透露，歐洲大國與烏克蘭提出了自己的停火方案，拒絕俄方提出的片面領土交換條件。歐洲目標是與烏克蘭劃定共同紅線，任何未來與俄方的談判必須尊重這條底線。

歐洲方案主張在其他步驟之前先實現停火，領土交換須對等進行，且基輔的任何領土讓步必須附帶可靠安全保障，包括烏克蘭有望成為北約成員國。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）視歐洲為「不可信任的對象」。（圖／路透）

英國郊外與美國高官9日會議，歐洲官員強調，「領土變更談判必須以停火為前提，烏克蘭不會割讓尚未被俄佔領的領土，且協議須附帶美方安全保障。」他們堅持美俄不得越過烏克蘭和歐洲人的意願達成協議，並未封閉烏克蘭加入北約的大門。

芬蘭總統斯圖布9日致電川普，通報上述歐洲倡議，表示歐洲與烏克蘭團結，將繼續與美國密切合作。德國總理默茨10日表示，希望澤連斯基也能參加即將在阿拉斯加舉行的美俄會談。

美國媒體分析指出，歐洲國家雖盼支持烏克蘭，卻僅能「懇求」川普政府。新華社引述《紐約時報》報導，川普視歐洲為「不可信任的對象」。

美國智庫卡內基國際和平基金會專家賴姆·蒙塔茲形容歐洲國家政策為「乘坐過山車」，稱自川普就任以來，歐洲多次經歷其政策起伏，令人不安。

倫敦國王學院俄羅斯政治學教授薩姆·格林指出，川普與普丁就烏克蘭領土談判可能造成美歐聯盟分裂，「若川普承認俄羅斯對所佔領土擁有主權，且烏克蘭和歐洲無法參與談判，將導致美歐間長期裂痕。」

一名不願透露姓名的歐洲外交官坦，「我們有可能成為歷史的注腳。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳路徑南調　北台灣明雨勢、風力明顯增大
快訊／疑遭保母施虐！新莊8個月大嬰「頭部重創」　昏迷搶救中
楊柳颱風台北停班課？　蔣萬安急召整備會議：密切掌握路徑雨勢
鄭麗君揭台美談判必考題　美規車、農產品、輸入許可制都在列
快訊／柯文哲、應曉薇確定繼續關！　高院駁回2人抗告原因曝
快訊／17縣市豪大雨特報！　下到深夜
勞動部證實關稅衝擊「4.2萬人恐減班失業」　目前已3397人
「5F自拍」遭封網下架！　3男收押
泰國F-16空襲柬埔寨「投下1549枚炸彈」　9國實地檢查未

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

票房破22億！「南京照相館」取材日軍真實罪證　破陸暑期歷史片紀錄

兩岸青年齊聚福州「重走」科舉路

體驗冠豸山、共抬遊大龍　兩岸少棒情誼在連城綻放

「基建狂魔」成立新藏鐵路公司　欲打通中國最大兩省由和田直達拉薩

美俄元首阿拉斯加峰會　歐洲憂被邊緣化：可能成為歷史的注腳

中駐印大使館公使換人　郭策擁商務部背景「精通」國際商務

陸官媒：澳洲與紐西蘭總理會談提及「中國重要」

「張曼玉」新社群曝新計畫！　活潑燦笑引粉絲喊：她眼裡都是光

陸第3種六代戰機疑現蹤跡　陸官媒形容：美媒都矇了

今年高濕天氣各地強降雨　陸專家分析8月下旬天氣

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

票房破22億！「南京照相館」取材日軍真實罪證　破陸暑期歷史片紀錄

兩岸青年齊聚福州「重走」科舉路

體驗冠豸山、共抬遊大龍　兩岸少棒情誼在連城綻放

「基建狂魔」成立新藏鐵路公司　欲打通中國最大兩省由和田直達拉薩

美俄元首阿拉斯加峰會　歐洲憂被邊緣化：可能成為歷史的注腳

中駐印大使館公使換人　郭策擁商務部背景「精通」國際商務

陸官媒：澳洲與紐西蘭總理會談提及「中國重要」

「張曼玉」新社群曝新計畫！　活潑燦笑引粉絲喊：她眼裡都是光

陸第3種六代戰機疑現蹤跡　陸官媒形容：美媒都矇了

今年高濕天氣各地強降雨　陸專家分析8月下旬天氣

撞死男騎士「全車5人落跑」　台中無照肇事駕駛到案

日台協會認證台灣扒手橫行　警曝犯案熱點...4菲籍嫌犯已離境

越籍學生違規肇逃！計程車飛滾對向撞3車　「削頂」1死5傷判決曝

核三公投反方甘崇緯批弊案阻綠能發展　列3理由籲莫忽視戰爭風險

高雄第8家！藏壽司插旗苓雅區　五福光華店籌備中　

個人氣味管理超重要！夏季體香產品推薦　巧妙解決惱人汗臭

票房破22億！「南京照相館」取材日軍真實罪證　破陸暑期歷史片紀錄

超薄1張竟成「筆電終結者」　女網紅MacBook螢幕一開超慘

身高120cm「超小隻馬」AV女優爆紅！　被已婚男星私訊聊色

玄鳳鸚鵡「模仿iPhone鬧鐘聲」成功叫醒主人　網笑：沒有貪睡鍵

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

大陸熱門新聞

代孕機器人」傳一年內問世 可十月懷胎完成受孕分娩全過程

男菜市場擺攤送「80萬現金」！警一查錢全是真的

女童游泳「左腿遭排水口吸住」！母崩潰目睹愛女溺斃

水果被嫌賣太貴　百果園老董：教育消費者

坐月子遭硬上　陸人妻不堪家暴殺夫判15年

華爾街日報：中共中聯部部長劉建超被帶走調查

第3種六代機疑亮相　陸官媒:美媒矇了

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

盜晶片技術！尊湃員工白天在華為，晚上去新公司

今年金廈「小三通」旅客數已破百萬

海南帥警跳海救人！濕身照瘋傳

陸官媒批輝達H20：不安全、不先進、不環保

陸14歲少女遭霸凌拍片 警方時隔11天才公佈處置...母親氣到暈倒

母女家門口遭蒙面雨衣男瞬間擄走！幼女淒厲慘叫

更多熱門

相關新聞

台關稅20%+N　國民黨：4.2萬人將減薪失業

台關稅20%+N　國民黨：4.2萬人將減薪失業

美國川普總統將臺灣「對等關稅」稅率暫時調整為20%，不過經濟部以及行政院經貿辦指出，須在20%之外再加上該貨品原有稅率，實際稅率可能超過20%。國民黨今（11日）質疑，相比日本政府誠實公開保護國民利益，賴政府想繼續讓人民開「關稅盲盒」？國民黨強調，根據調查，受美國關稅衝擊的人，約有4.2萬人面臨減薪與失業，產值損失超過1.6%。

黃仁勳「為何能翻轉H20禁令？」　旅美教授曝3大關鍵

黃仁勳「為何能翻轉H20禁令？」　旅美教授曝3大關鍵

烏克蘭和歐洲反對川普「讓步提議」　更難信任普丁「停火提議」

烏克蘭和歐洲反對川普「讓步提議」　更難信任普丁「停火提議」

烏海灘「水中暗藏水雷」　3泳客被炸死

烏海灘「水中暗藏水雷」　3泳客被炸死

關稅談判涉及台灣增軍費？　綠黨團：善用第一島鏈戰略樞紐地位

關稅談判涉及台灣增軍費？　綠黨團：善用第一島鏈戰略樞紐地位

關鍵字：

川普普丁會晤烏克蘭歐洲領土阿拉斯加

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面