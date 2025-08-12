楊柳來襲　台東縣府劃定海岸漁港限制管制區

▲台東縣府劃定海岸漁港限制管制區。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

因應今年第11號中度颱風楊柳持續增強，並逐漸向台灣東部逼近，台東縣政府於8月12日宣布，依災害防救法相關規定，劃定沿海海域及漁港為限制管制區，自當日下午14時30分起正式生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發並處以新台幣5萬元以上至25萬元以下罰鍰，請民眾切勿進入以維護自身安全。

根據中央氣象署於當日下午2時30分發布的颱風楊柳海上及陸上颱風警報，當時颱風中心位於北緯21.2度、東經126.5度，距離台東東南東方約580公里，並以每小時29至35公里速度向西北西移動。陸上警戒區涵蓋花蓮、台東、高雄及屏東，海上警戒區包括台灣海峽、台灣東半部海面及巴士海峽。縣長饒慶鈴特別指示相關單位密切關注颱風動態，並透過各大眾媒體即時提醒民眾做好防颱準備。

台東縣政府依據災害防救法第30條第1項第2款規定，公告劃定包括向陽山區至大武山區（含中央山脈及海岸山脈）、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武以及蘭嶼、綠島沿線海岸與漁港等區域，為限制或禁止民眾進入的管制區。非持有通行證或非因緊急避難需求，民眾不得於颱風期間從事登山、健行、溯溪、戲水、垂釣及捕魚等活動。違反者將依法處罰。

此外，縣府亦強制列管縣內各港口泊區及岸際（高潮線起臨陸側100公尺範圍內，住宅區及海堤線內除外）為管制區，禁止各類船舶（除救難船外）出海作業。縣內各港口亦配合海巡單位，辦理漁船進港避風及船員上岸安置工作。相關管制措施將於台東縣災害應變中心解除後失效。

台東縣政府呼籲民眾務必遵守管制規定，勿冒險進入危險區域，以確保生命財產安全。