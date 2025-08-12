颱風懶人包！氣象粉專曝南部「危險時機點」：風雨直接拉起來

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

楊柳颱風逼近台灣，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads整理颱風懶人包，點出現在花東沿線各鄉鎮就是在賭人品，看誰抽到登陸點這張鬼牌，「沒中沒事，中了就阿彌陀佛，那個風雨會非常可怕。」南部跟澎湖則可能遇到極端情形，「颱風登陸前無風無雨，但中心一翻過山，風雨就直接拉起來。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads發文分享颱風懶人包，「這張直接抵全部」。文中則簡單列出6個重點，首先是颱風跑超快，影響時間就只有明（13）日一整天，從早上開始侵襲、午後登陸、深夜離開，「後天回到夏天天氣，沒有什麼西南氣流。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

再來，因為環境條件不如原先預期惡劣，因此楊柳以中颱強度登陸的機率高。第三點，因颱風核心小，花東沿線各地幾乎是在「賭人品」，若剛好命中登陸點，「那個風雨會非常可怕」。第四點，南部與澎湖則可能在颱風翻山後瞬間進入危險期。第五點，北台灣雖有強陣風，但或許達不到放假標準。最後，中部則幾乎無感。

粉專表示，颱風動線已大致底定，變數不多，呼籲大家「皮拉緊，準備好啦！」網友紛紛留言，「南部真的不要再下大雨了，不然全台只能吃冷凍食品」、「颱風：大風吹著誰誰就倒楣；花東：哭啊喊啊」、「明天南部放假但早上無風無雨，一群人又要說亂放假」、「這局說好的北部承擔，最後還是往南走。」