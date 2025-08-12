　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風懶人包！氣象粉專曝南部「危險時機點」：風雨直接拉起來

▲▼丹娜絲颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署宣布解除陸上警報，北市街頭仍有局部風雨。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,強風警報,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

楊柳颱風逼近台灣，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads整理颱風懶人包，點出現在花東沿線各鄉鎮就是在賭人品，看誰抽到登陸點這張鬼牌，「沒中沒事，中了就阿彌陀佛，那個風雨會非常可怕。」南部跟澎湖則可能遇到極端情形，「颱風登陸前無風無雨，但中心一翻過山，風雨就直接拉起來。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads發文分享颱風懶人包，「這張直接抵全部」。文中則簡單列出6個重點，首先是颱風跑超快，影響時間就只有明（13）日一整天，從早上開始侵襲、午後登陸、深夜離開，「後天回到夏天天氣，沒有什麼西南氣流。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

再來，因為環境條件不如原先預期惡劣，因此楊柳以中颱強度登陸的機率高。第三點，因颱風核心小，花東沿線各地幾乎是在「賭人品」，若剛好命中登陸點，「那個風雨會非常可怕」。第四點，南部與澎湖則可能在颱風翻山後瞬間進入危險期。第五點，北台灣雖有強陣風，但或許達不到放假標準。最後，中部則幾乎無感。

粉專表示，颱風動線已大致底定，變數不多，呼籲大家「皮拉緊，準備好啦！」網友紛紛留言，「南部真的不要再下大雨了，不然全台只能吃冷凍食品」、「颱風：大風吹著誰誰就倒楣；花東：哭啊喊啊」、「明天南部放假但早上無風無雨，一群人又要說亂放假」、「這局說好的北部承擔，最後還是往南走。」

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市明天風雨達停班課標準
楊柳來襲「影響最小區域」曝光！粉專：注意很熱的高溫
快訊／明天國內線航班全數取消
快訊／搬家才說「同居人死了」　垃圾堆見白骨腐屍
蔡康永怎麼老成這樣？暴瘦照驚呆網　PO照網友急了
李雅英「招牌髮型消失了」！　粉絲驚呼：這是誰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵今正常行駛　颱風警報期間未乘車「1年內退費免手續費」

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

快找發票！基隆加油站開出千萬特別獎　幸運兒僅消費100元

楊柳來襲「影響最小區域」曝光！粉專：注意很熱的高溫

快訊／楊柳颱風來襲！華信、立榮航空國內線13日全天取消

單身女性比單身男性更快樂？答案可能藏在「這些共同特質」裡！

楊柳颱風影響　明天國內線航班全數取消

【廣編】玲廊滿藝畫廊於Dream Plaza首檔展覽《書畫博客》　藏家分享會藝友雲集

不只借傘！北捷「1隱藏免費服務」曝光　大票女生讚： 好貼心

楊柳將登陸穿台「高雄納首波警戒」　市府趕工修剪路樹

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

台鐵今正常行駛　颱風警報期間未乘車「1年內退費免手續費」

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

快找發票！基隆加油站開出千萬特別獎　幸運兒僅消費100元

楊柳來襲「影響最小區域」曝光！粉專：注意很熱的高溫

快訊／楊柳颱風來襲！華信、立榮航空國內線13日全天取消

單身女性比單身男性更快樂？答案可能藏在「這些共同特質」裡！

楊柳颱風影響　明天國內線航班全數取消

【廣編】玲廊滿藝畫廊於Dream Plaza首檔展覽《書畫博客》　藏家分享會藝友雲集

不只借傘！北捷「1隱藏免費服務」曝光　大票女生讚： 好貼心

楊柳將登陸穿台「高雄納首波警戒」　市府趕工修剪路樹

「普普會」會晤前夕　俄羅斯或試射「無限航程」海燕導彈

鈴木駿輔的「完美0」進化之路　解密蛻變之處：和去年不一樣了

天后孫燕姿為國泰世華「大樹計畫」公益獻聲　助偏鄉學童站上世界舞台

429萬起、4人座漲1萬！台灣「新年式LEXUS LM」開賣　配備隔音升級

台鐵今正常行駛　颱風警報期間未乘車「1年內退費免手續費」

「舉重女神」成運動部長黑馬人選　郭婞淳：第一時間已婉拒

G級女優自爆「曾是籃球隊中鋒」　昔愛運動背景起底

樂心關懷協會捐24萬鞋品兌換券　助台東弱勢學童迎接新學期

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

蘋果App Store排名惹議　馬斯克、OpenAI執行長隔空互嗆

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

生活熱門新聞

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

快訊／楊柳05：30發海警　估午後發陸警

快訊／氣象署宣布14:30發布陸上颱風警報

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

楊柳路徑往南偏　侵襲率飆97%！台南人崩潰：逃不過了

快訊／楊柳還會增強！　最新動向曝

楊柳「全台風雨時程」曝！北部也有感　明天午後南部雨量可觀

更多熱門

相關新聞

風雨要來了！池上「五花大綁」守護金城武樹

風雨要來了！池上「五花大綁」守護金城武樹

颱風楊柳逐漸逼近台灣，台東各地加緊防颱準備，農民忙於加固農作物之際，池上鄉知名觀光地標「金城武樹」的安危也成為焦點。池上鄉公所12日下午出動人員，使用繩索與鉚釘將樹幹多重固定，並在周邊設置封鎖線，禁止遊客接近，以防強風吹襲造成損害。

「楊柳」颱風來襲 台水公司:民眾蓄水備用

「楊柳」颱風來襲 台水公司:民眾蓄水備用

楊柳來襲　台中市6處景點下午4點起封閉

楊柳來襲　台中市6處景點下午4點起封閉

楊柳颱風逼近　台電台東區整備搶修人力

楊柳颱風逼近　台電台東區整備搶修人力

颱風前夕台南文化局啟動古蹟防颱巡檢南門段城垣緊急加固

颱風前夕台南文化局啟動古蹟防颱巡檢南門段城垣緊急加固

關鍵字：

颱風楊柳中颱懶人包Threads

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面