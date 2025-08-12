打破日夜界線　台東美術館推全台首座「夜間觀賞」展覽

▲台東美術館推全台首座「夜間觀賞」展覽。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東美術館8月11日晚間啟動全台首個以「夜間觀賞」為策展核心的藝術計畫《夜間美術館》，以光影為媒介，讓民眾在夜色中與藝術不期而遇。開幕當晚吸引不少人駐足欣賞，為台東的夏夜增添靜謐與詩意。

當夜幕低垂，展出的藝術作品透過美術館的大片玻璃櫥窗呈現於街景之中。首檔展覽《∞光》由在地版畫藝術家李屏宜創作，靈感取自台東清晨的光暈，並融入月影與原野意象，構築出如無限延伸的光之氣息。許多民眾沿著館外步道駐足觀賞，沉浸於柔和光影營造的氛圍之中。

台東縣文化處表示，《夜間美術館》旨在突破傳統展覽的時間與空間限制，讓藝術走出館牆，融入地方夜景，提供居民與遊客另一種生活美學體驗。觀者無需進入館內，就能在戶外與作品相遇。

藝術家李屏宜分享，她定居台東已有數年，對當地的自然光線有深厚情感。這次作品是她對台東光線的凝視與回應，希望觀眾在夜間經過美術館時，能感受到一抹靜謐的光，勾起記憶中溫柔的片段。

《夜間美術館》展期自8月11日持續至9月29日，每日開放時間為上午9時至晚間10時。夜間路過的民眾可直接於美術館外欣賞作品，無需購票入場。展覽期間，美術館也將舉辦多場延伸活動，邀請民眾在月色與光影交織下，體驗不一樣的台東夜晚。