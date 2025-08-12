族語與食材入遊戲　台東長者桌遊設計工作坊登場

▲台東文化健康站用創意延緩失能。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「114年台東縣原住民族文化健康站桌遊—遊戲輔療桌遊設計工作坊」11日舉行，聚集各文化健康站（文健站）工作夥伴與長者，共同參與「桌遊輔療」與「飲食記憶—食材蒐集」兩場活動，透過遊戲促進認知與社交，並將在地飲食文化融入遊戲設計中。

活動中，參與者分享部落日常飲食與傳統儀式中的食材故事，並將食材名稱與族語結合，製作成牌卡與文化教具。這些素材不僅可用於族語教學，也能作為傳承文化的教材。工作坊同時展示多款由文健站成員共同設計的原創桌遊，涵蓋記憶配對、營養認知、合作任務等玩法，讓長者在遊戲中主動學習與互動。

台東縣原民處表示，自109年起利用花東基金推動長期照護促進服務，包括體適能、食療及懷舊活動，已累積不錯成效。這些計畫鼓勵長者不僅是照護的接受者，也是文化與生活經驗的分享者。

現場也開放其他文健站展示特色桌遊作品，形成交流平台。許多參與者表示，會將當天的遊戲帶回據點，納入日常課程，持續發揮作用。

文化健康站近年成為台東推動高齡友善城市的重要據點，結合社區延伸服務、族語教學與原創課程，目標在於支持長者「在地老化」並延緩失能。此次活動的桌遊設計不僅是遊戲，更是串起長者記憶與文化脈絡的媒介。